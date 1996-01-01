Цены монополистов будут расти еще быстрее

Темпы роста цен на основные товары естественных монополий в 2008-2010 гг. будут более высокими, чем в 2004-2007 годах. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2010 года, распространенном Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ).

Оптовые цены на газ будут повышены в 2008 г. - на 25%, в 2009-2010 гг. - на 27,7% ежегодно с выходом в 2010 году на уровень $98,6 за 1000 куб. метров. На электроэнергию регулируемые тарифы будут увеличены в 2008 году на 12%, в 2009 году - до 12,5%, в 2010 году - 13,5%.

В связи с тем, что размер тарифов на услуги коммунального комплекса в значительной мере определяется стоимостью газа и электричества, тарифы за услуги ЖКХ вырастут в 2008 году - на 17%, в 2009-2010 гг. на 18-19%. При этом рост размера платы населением за жилищно-коммунальные услуги в среднем по России будет даже превышать предельный размер роста тарифов на услуги ЖКХ, вследствие необходимости доведения уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги в ряде регионов до 100%, говорится в прогнозе МЭРТ.