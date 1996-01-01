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Хабаровчане рвутся заработать на квасе
Около 720 объектов сезонной мелкорозничной торговли будут работать в Хабаровске в весенне-летний период нынешнего года, с 1 мая по 31 октября.
В администрации Хабаровска завершился конкурс на размещение летних площадок, лотков для продажи мороженого, соков, напитков, выпечки и прочих товаров, пользующихся спросом в жаркое время года. Наиболее популярными у предприимчивых людей стали места для размещения летних площадок, особенно в Центральном районе города. Так, только на Амурском и Уссурийском бульварах, улице Муравьева-Амурского будет организовано 21 из 81 летних кафе, которые будут работать в городе.
Особенность конкурса нынешнего года - ажиотажный спрос у предпринимателей на места для торговли квасом. Таковых в Хабаровске будет 110. Во время проведения конкурса число желающих продавать хабаровчанам квас доходило до 8 человек на место, причем не только в центре города, но и в других районах. При этом, как сообщает пресс-служба хабаровской мэрии, в нынешнем году квас будет продаваться не из привычных бочек, а из кегов - это удобнее, лучше сохраняется качество, да и выглядит более эстетично. Будет и выбор: помимо хабаровской "Тайги" квас будут поставлять производители из Комсомольска-на-Амуре и ЕАО.
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