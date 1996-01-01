Луговая вновь в стадии реконструкции

Глобальная реконструкция торговых зон и рынков, объявленная во Владивостоке, продолжается. Причем сегодня одной из самых проблемных точек остается многострадальная площадь Луговая, торговля на территории которой далека от цивилизованной.

Уже более 10 лет торговый люд считает площадь очень привлекательным местом сбыта продуктов питания и разного рода товаров. Правда, частая смена арендаторов земель приводила к тому, что на Луговой не раз вспыхивали конфликты между предпринимателями, работающими нелегально, и теми, кто легально становился арендатором земель.

Возможно, такие конфликты вскоре возобновятся. Как стало известно ДДГ "ЗР", в настоящее время площадь Луговая поделена между тремя основными арендаторами: ООО "Даллокс", ООО "Кинофорум", ООО "Флора". Первый арендатор занимает часть земли возле перехода с улицы Светланской. В принципе, сегодня там относительный порядок, хотя несанкционированная торговля все же встречается. Что касается ООО "Флора", то ему принадлежит переход над проезжей частью. Он тоже много нареканий не вызывает, однако этой зимой из-за того, что проезжая часть в этом месте находится в постоянной тени, под переходом регулярно образовывалась наледь, приводящая к длительным заторам на дороге. Не стоит забывать и о том, что зимой с перехода ветром сорвало ограждение и оно повредило несколько машин.

Что касается ООО "Кинофорум", то у него в аренде самый большой участок - практически весь центр площади, включая разворотное трамвайное кольцо.

Год назад арендаторы разработали и утвердили проекты реконструкции своих торговых зон. Так, согласно технической документации, ООО "Даллокс" построит два административных здания. Не менее грандиозный проект и у ООО "Кинофорум". Согласно его проекту, реконструируется здание кинотеатра "Владивосток", а саму площадь предполагается накрыть своеобразным манежем, внутри которого будут торговые ряды, автопарковка, кафе.

Однако жизнь внесла свои коррективы в планы предпринимателей. Например, на оформление земли ушло гораздо больше времени, чем планировалось при создании проекта, и ООО "Кинофорум" только недавно оформило свои права на земельный участок, поэтому реконструкция, по большому счету, началась несколько недель назад. Пока арендатор концентрирует свои усилия на строительстве первой очереди, которая обнесена забором. Планируется, что после ее завершения строители приступят ко второй очереди. И именно в этот момент могут возникнуть сложности. На этом участке очень много самовольно возведенных строений, и их владельцы вряд ли добровольно уйдут с насиженных мест. Поэтому изгонять их придется через суд, а это, как известно, очень длительный процесс.

Интересно, что отвечать за порядок на этом участке будет все же арендатор, а не те недобросовестные предприниматели, которые превратили площадь в помойку. Любая административная комиссия без стеснения может оштрафовать арендаторов на довольно внушительную сумму.

Также, по информации "ЗР", новые арендаторы участков столкнулись еще с одной трудностью. Оказывается, под площадью Луговой проходит подземная река, которая питается с расположенных выше озер Минного городка. Чтобы она не нанесла угрозу зданиям, ее еще в советские времена накрыли бетонными плитами. Но массовое строительство может повредить этот своеобразный саркофаг.