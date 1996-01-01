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Место есть, желающих нет
Доля иностранных граждан, торгующих на рынках страны, с 1 апреля составила 0%. Произошло это с легкой руки российского правительства, принявшего соответствующее постановление.
В результате с дальневосточных рынков исчезли китайские торговцы, а их товар перекочевал в крытые павильоны и бутики. На вещевых рынках города Хабаровска в результате высвободилось до 70-75% торговых мест. Однако российские граждане занимать их не спешат.
По словам управляющего МТЦ ЗАО "Али" Бахрама МАМЕДОВА, доля россиян, желающих торговать на рынках этого общества, с 1 апреля выросла лишь на 5%. "Новые арендаторы, в своем большинстве, торгуют промышленными товарами и являются перекупщиками", - отмечает Бахрам Мамедов.
А где же крестьянские и фермерские хозяйства, ради которых принимался этот документ? Со свободными торговыми местами проблем теперь нет, да только местных производителей на наших рынках больше не стало. По данным Росстата РФ, на начало апреля хозяйствующим субъектам на хабаровских рынках отведено до 6% торговых мест, фактически же ими востребовано около 10-18% этого объема. Комментируя ситуацию, начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы администрации города Хабаровска Любовь РАССЕЛЬБЕКОВА, сетует: "Возможность торговать своей продукцией на рынках города у местных сельхозпредприятий была всегда. Да вот желающих заняться торговлей немного".
Администрация города некоторое время назад даже вынашивала план постройки специализированного сельскохозяйственного рынка, но идея не нашла поддержки у крестьянских и фермерских хозяйств. И производителей можно понять. Самим продавать свой товар им невыгодно: нужно платить за аренду, нанимать продавцов, проходить разные санитарные комиссии, платить за пользование холодильником, вести бухгалтерскую документацию и прочее. В общем, куда проще сдавать продукцию закупщикам или договориться с предприятиями, занимающимися ее переработкой. Так что новых торговцев-производителей со свежей продукцией де еще и по доступным ценам на рынках Хабаровска ждать не приходится. А вот рост цен на некоторые группы товаров, по данным того же Росстата, после вступления в силу этого постановления уже произошел.
Правда, в дальневосточных регионах пока подорожали непродовольственные товары. Так с 1 апреля цены на некоторые группы промышленных товаров увеличились в среднем на 1,2%. По мнению Бахрама Мамедова, рост цен закономерен: "Товары, нереализованные предпринимателями до 1 апреля, продаются по старым ценам, а новые партии, поступающие на прилавок, стоят дороже".
Как негативный фактор, господин Мамедов отмечает и тот факт, что поток покупателей на рынках города после вступления в силу положении этого постановления значительно снизился: "Нельзя равнять Москву и дальневосточные территории, - считает Бахрам Мамедов. - Постановление это нужное, но принято в сжатые сроки и не учитывает региональную специфику".
В администрации Хабаровска, наоборот, довольны документом. Любовь Рассельбекова уверена, что с уходом с хабаровских рынков китайских граждан, из торговли исчез некачественный ширпотреб. По мнению госпожи Рассельбековой, теперь у хабаровчан больше уверенности в том, что купленный ими товар надлежащего качества. Кроме того, в администрации города ждут роста налоговых поступлений от сферы торговли.
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