В сетях "Технодрева"

Более 4000 специалистов лесопромышленного комплекса (ЛПК) со всего Дальнего Востока и Сибири посетили в этом году традиционную международную специализированную выставку "Технодрев Дальний Восток-2007" в Хабаровске.

Интерес понятен: ведь уже 11-е по счету хабаровские смотрины теперь стали частью круглогодичного сетевого проекта питерской компании "Рестэк".

Досье Выставочное объединение "Рестэк" существует 16 лет. Одна из ведущих компаний российского выставочного бизнеса, член Международного союза выставок и ярмарок и Всемирной ассоциации выставочной индустрии. ВО "Рестэк" проводит более 100 выставочных проектов в год в Санкт-Петербурге, Москве и за рубежом. "Технодрев" - общероссийская сеть международных лесопромышленных выставок, которые теперь стартуют в Хабаровске (апрель), проводятся в Перми, Красноярске, Ростове-на-Дону, а финишируют в октябре в Петербурге. На них демонстрируются технологии, машины, оборудование и инструменты для лесозаготовки, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

По традиции "Технодрев Дальний Восток" прошел совместно с международной специализированной выставкой "ДальЭкспоМебель. Интерьер. Дизайн. Дом. Офис". Так что тем, кто задумал обставить свою квартиру, было из чего выбрать. Успех на нынешней выставке, опять же по традиции, имели всевозможные диваны (4 золотые медали от хозяев-организаторов - ОАО "Хабаровская международная ярмарка"), шкафы и матрацы.

Было чем порадовать посетителей и дебютантам. Скажем, хабаровское ООО "Мир стекла" отметилось (в том числе и золотой медалью) целой серией витражных полотен, которые можно вставить в дверь. Их земляки из фирмы "Гамма" предлагали жалюзи на пластиковые системы Isolite и Rollite. А завод "Дальэнергомаш" удивил своими беседками из массива натурального дерева.

Кстати, состав награжденных на выставке, несмотря на увеличение количества и географию (свыше 120 предприятий из 21 региона России, а также из Японии и Китая), подтвердил прогноз организаторов: несмотря на новый сетевой формат и всероссийский статус, лесопромышленникам с запада еще предстоит освоить путь на Дальний Восток. Так, из 18 наград 6 золотых медалей досталось хабаровчанам, 5 увезли домой приморцы, 4 - сибиряки, 2 - биробиджанцы и 1 "золото" получила китайская фабрика (ООО "Дабл Ливз", провинция Хэйлунцзян, г.Цитайхэ) за книжный шкаф. Особо можно отметить ООО "ПриМФ-лес" (г. Артем), заработавшее сразу два "золота" - за набор для отдыха "Лира" и обеденную зону "Новелла".