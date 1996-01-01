Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В сетях "Технодрева"
Более 4000 специалистов лесопромышленного комплекса (ЛПК) со всего Дальнего Востока и Сибири посетили в этом году традиционную международную специализированную выставку "Технодрев Дальний Восток-2007" в Хабаровске.
Интерес понятен: ведь уже 11-е по счету хабаровские смотрины теперь стали частью круглогодичного сетевого проекта питерской компании "Рестэк".
ДосьеВыставочное объединение "Рестэк" существует 16 лет. Одна из ведущих компаний российского выставочного бизнеса, член Международного союза выставок и ярмарок и Всемирной ассоциации выставочной индустрии. ВО "Рестэк" проводит более 100 выставочных проектов в год в Санкт-Петербурге, Москве и за рубежом. "Технодрев" - общероссийская сеть международных лесопромышленных выставок, которые теперь стартуют в Хабаровске (апрель), проводятся в Перми, Красноярске, Ростове-на-Дону, а финишируют в октябре в Петербурге. На них демонстрируются технологии, машины, оборудование и инструменты для лесозаготовки, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
По традиции "Технодрев Дальний Восток" прошел совместно с международной специализированной выставкой "ДальЭкспоМебель. Интерьер. Дизайн. Дом. Офис". Так что тем, кто задумал обставить свою квартиру, было из чего выбрать. Успех на нынешней выставке, опять же по традиции, имели всевозможные диваны (4 золотые медали от хозяев-организаторов - ОАО "Хабаровская международная ярмарка"), шкафы и матрацы.
Было чем порадовать посетителей и дебютантам. Скажем, хабаровское ООО "Мир стекла" отметилось (в том числе и золотой медалью) целой серией витражных полотен, которые можно вставить в дверь. Их земляки из фирмы "Гамма" предлагали жалюзи на пластиковые системы Isolite и Rollite. А завод "Дальэнергомаш" удивил своими беседками из массива натурального дерева.
Кстати, состав награжденных на выставке, несмотря на увеличение количества и географию (свыше 120 предприятий из 21 региона России, а также из Японии и Китая), подтвердил прогноз организаторов: несмотря на новый сетевой формат и всероссийский статус, лесопромышленникам с запада еще предстоит освоить путь на Дальний Восток. Так, из 18 наград 6 золотых медалей досталось хабаровчанам, 5 увезли домой приморцы, 4 - сибиряки, 2 - биробиджанцы и 1 "золото" получила китайская фабрика (ООО "Дабл Ливз", провинция Хэйлунцзян, г.Цитайхэ) за книжный шкаф. Особо можно отметить ООО "ПриМФ-лес" (г. Артем), заработавшее сразу два "золота" - за набор для отдыха "Лира" и обеденную зону "Новелла".
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста