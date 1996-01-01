Отменить нельзя продлить

Сообщество профессиональных строителей России пребывает в недоумении по поводу предстоящей отмены лицензирования в отрасли. В принципе, отмена должна была состояться еще в начале текущего года, но, учитывая, что взамен нынешней системы государственного контроля строительной отрасли так до сих пор и не создано никакой иной, в конце декабря прошлого года был принят Федеральный закон N 252 ФЗ, продлевающий лицензирование еще на полгода. Скоро этот срок истекает. И что дальше?

Казалось бы, строители должны радоваться, что государство развязывает им руки и, можно сказать, уповает исключительно на их совесть. Однако профессионалы отрасли просят оставить институт государственного лицензирования строительной, проектной и инженерно-изыскательской деятельности. Вот чем они это аргументируют.

По мнению руководителей строительных организаций Приморья, применять на практике принятый относительно недавно Градостроительный кодекс РФ пока невозможно. Пока не появятся новые "методы планирования, проектирования, экспертизы и контроля, ориентированные на отсутствующие в настоящее время технические регламенты", этот законодательный акт остается бездействующим.

Также, по их мнению, полгода для перехода на саморегулирование - абсолютно недостаточный срок, чтобы отладить "отношения государства и предпринимательства, технические нормы и регламенты строительной деятельности, довести до ума разработки методов и форм государственного контроля над саморегулируемыми организациями".

По словам строителей-предпринимателей, отсутствие госконтроля может привести к печальным последствиям, когда через работу в саморегулируемых организациях крупный строительный бизнес и его отдельные структуры похоронят мелкий и средний, создадут исключительно тепличные условия для своей деятельности.

"Механизм лицензирования, являясь механизмом государственного контроля, служит мерой предотвращения проникновения непрофессионалов в сферу, связанную с безопасностью жизнедеятельности людей. Кроме того, ясные и понятные условия вхождения в строительный рынок создают условия для развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса. А что предлагается взамен? Ввести переходный период сроком на 3-5 лет, когда при сохранении лицензирования в отрасли будут попутно "разрабатываться и апробироваться новые механизмы ответственности строителей, вводиться аудит и страхование строительных рисков, страхование объектов строительства, разрабатываться регламенты и новая нормативная база".

Об этом говорится в обращении, подписанном руководителями 20 приморских строительных компаний, среди которых ООО "Антикор Восточный", ООО "Леван-Строй", ООО "СК-Вершина", ООО "Железнодорожная строительная компания", ООО "Монарх-Дизайн", ООО "Металпласт-ДВ", ООО "Петербург", Сергей КОБЗАРЬ, ООО "Монтаж", ООО "Славянское содействие", ООО "ПортАктивСтрой", ООО СК "Изумрудный город", ООО "Стройград", ООО "Фокинская управляющая компания", ЗАО "Транспортная инвестиционная строительная компания", ООО "ВМУ линий электропередач", ООО "Тихоокеанская управляющая компания N 1", ООО "Линтекс", ООО "Строй Вижн Групп" и ООО "Дальневосточная горно-строительная компания".

По мнению президента общественной организации строителей Приморья "Властра" Людмилы ДАВЫДЕНКО, к самому переходу на саморегулирование стоит относиться спокойно - есть на это мировой опыт. Но для "российской почвы" всегда характерно "искажение" перемен. Так и лицензирование стало слишком заформализованным и недостаточно эффективным инструментом контроля, но, видя его недостатки, нельзя стремительно загонять отрасль в "счастливое будущее". Она должна нормально подготовиться к этому переходу. Что же касается общественных самоуправляемых организаций строителей, то их пока нет, и еще нет никаких гарантий, что их основная функция будет сводиться к тому, чтобы "выжимать из строителей деньги", а не гарантировать качество строительства и профессиональный уровень строительного рынка.

Интересно то, что отмена прямого госконтроля и замена его на саморегулирование должны косвенно повлиять на удорожание строительной продукции, в т.ч. "доступного и комфортного квадратного метра". Общественные саморегулируемые организации, как сейчас предлагается, должны создать страховые фонды, которые будут отданы в управление управляющим компаниям. Размеры взносов пока не озвучены, но, чтобы сформировать эти существенные фонды, придется изъять немалые суммы у клиентов - заказчиков, инвесторов, долевиков.

Что же касается компенсаций фондами, например, жертвам долевого строительства, которых, по некоторым данным, по всей России уже около 80 тыс., то строители полагают, что если в решении их проблемы даже государство расписалось в своем бессилии, то с какой стати будут выплачивать компенсации плодящиеся фонды и управляющие компании - они экономить будут. Руководитель отраслевого института "ДальНИИС" РААСН Пулат АББАСОВ, как эксперт Законодательного собрания Приморского края, проинформировал его председателя Виктора ГОРЧАКОВА о ситуации вокруг вопроса лицензирования в строительстве, отношении к этому вопросу ученого совета института и отметил неготовность отрасли к нововведению:

"На начальном этапе развития саморегулирования в строительной отрасли и проведения эксперимента необходимо сохранение механизмов государственного регулирования, и прежде всего лицензирования, реально сдерживающего проникновение на рынок непрофессиональных предпринимателей и минимизирующего риски как пользователей объектов недвижимости, так и кредитных, риэлтерских и других организаций.

По мнению ученых-отраслевиков, переход в строительстве на саморегулирование не должен уходить из-под контроля государства и для него слишком мал тот короткий срок, который был отведен. В этой связи они считают необходимым сохранить институт лицензирования в качестве "элемента национальной системы безопасности, гарантии соблюдения прав и здоровья граждан" и попросили о соответствующей поддержке их мнения у ЗС Приморского края - чтобы довести это мнение до высших государственных органов власти и повлиять на окончательное решение.

Многие регионы уже выразили свое отношение к отмене лицензирования в строительной отрасли. По этому поводу есть обращения губернаторов Камчатской и Рязанской областей Михаила МАШКОВЦЕВА и Георгия ШПАКА к председателю Правительства РФ Михаилу ФРАДКОВУ, обращение Сахалинской областной думы к председателю Госдумы РФ Борису ГРЫЗЛОВУ, обращения главы администрации Краснодарского края Александра ТКАЧЕВА и мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА к Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ.

Кстати, Юрий Лужков попросил президента "поддержать предложение по сохранению лицензирования и введению дополнительных (рыночных) механизмов ответственности предпринимателей перед пользователями проектно-изыскательской и строительной продукции".

Около 2 тыс. писем профессиональных строителей в минувшем году пришло в адрес депутатов Госдумы с просьбой не рубить с плеча в вопросах реформирования отрасли, тем более что большинство новых отраслевых стандартов и норм может быть введено в действие только в конце нынешнего десятилетия. Но в умах депутатов в отношении этого вопроса пока разброд.