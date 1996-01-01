Дачный стройотряд

Студенческий стройотряд будет создан на базе крестьянско-фермерского хозяйства Павла СПИВАКА в Надеждинском районе Приморья.

Отряд займется ремонтом дачных домиков, уборкой мусора, а также закупкой излишков сельхозпродукции у дачников и изготовлением саманного кирпича.

Из 150 тыс. дачных участков, выделенных владивостокцам в Надеждинском районе, брошенными на сегодняшний день являются 60 тыс. Павел Спивак считает, что вполне реально создать на этой территории дачные поселки для среднего класса.

А начать решено с уборки мусора с этой территории и выполнения заказов председателей садоводческих товариществ. "Уже в мае мы планируем открыть 4 заготпункта и возродить ту систему, по которой раньше работала потребкооперация, - рассказывает Павел Спивак. - В июне начнет работу первый в крае студенческий сельхозотряд, а затем планируем отладить производство саманного кирпича, из которого будем возводить летние кухни и сарайчики".