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Губернатор Ишаев лично займется ценами на жилье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Хабаровском крае появится специальная комиссия по строительству, которая будет курировать выполнение в крае программы "Доступное жилье". Об этом на расширенном заседании правительства края заявил губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, который и возглавит эту комиссию.

Хотя в начале заседания губернатор сообщил, что лично курирует уже около сотни строительных объектов и планирует существенно сократить этот список, однако ход обсуждения работы строительного комплекса подтолкнул его в итоге к другому решению.

Доклад министра строительства края Виктора МИШИНА изобиловал информацией, из которой с осторожным оптимизмом следовал вывод, что отрасль пусть и медленно, но растет. И от ведущегося точечного строительства, как в былые времена, наметился переход к комплексной застройке - возведению микрорайонов с детскими садами, школами, парковками, магазинами. Площадок, пригодных для такого строительства, в Хабаровске 17, на 8 из них уже есть планировочная документация.

Досье

В 2006 г. в Хабаровском крае введено в эксплуатацию 205,1 тыс. кв.м жилья (+5,5% к 2005 г.), из них в Хабаровске - 164,7 тыс. кв.м. Объем выполненных в крае подрядных работ составил 26,5 млрд руб. (на 3% больше, чем в 2005 г.). Рентабельность предприятий строительного комплекса увеличилась на 2,5% и составила 8% в Хабаровске, 5,5% - в крае. Уровень средней зарплаты на предприятиях отрасли выше, чем в целом по региону, на 12% (около 14 тыс. руб.), задолженности перед работниками нет.

Однако столь оптимистичный подход губернатору явно не понравился, и он потребовал у министра подробных данных о проблемах, которые мешают реализации программы "Доступное жилье". Министр сообщил, что средняя стоимость квадратного метра жилья в регионе сейчас составляет 27,9 тыс. руб. (рост по сравнению с 2005 годом более чем на 25%). Виной тому, с его слов, удорожание почти всех стройматериалов на 11%, рост тарифов и зарплаты.

"Основные факторы, сдерживающие развитие жилищного строительства, - низкая платежеспособность населения, отсутствие спроса на новое дорогостоящее жилье, необоснованно высокие затраты при строительстве коммунальной инфраструктуры, составляющей до 30% сметной стоимости объекта", - заявил Виктор Мишин и оптимистично заметил, что для исполнения программы до 2010 г. по строительству, ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию 255 тыс. кв. м жилой площади.

Однако, когда по призыву губернатора считать жилье стали не в метрах, а в сданных квартирах, то картина жилищного дефицита стала гораздо нагляднее. Так, по словам директора ФГУП "Дальспецстрой" Юрия ХРИЗМАНА, ежегодная потребность Хабаровска составляет 80 тыс. квартир в год. А "Дальспецстрой", один из крупнейших региональных застройщиков (80% от введенного в Хабаровске жилья в 2006 г.), сдает в год 1,5-2 тыс. квартир.

Досье

В очереди на бесплатное жилье в Хабаровском крае стоит 21 407 семей. По данным исследований, лишь 6% работающего населения согласны приобрести квартиры на условиях ипотеки. Самым большим спросом в крае пользуются 1-2-комнатные квартиры.

При этом Юрий Хризман (и не он один) выступил с критикой чиновников, в частности мэрии Хабаровска, которые отнимают у застройщиков уйму сил, средств и времени на всевозможные согласования. Однако мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ в своем выступлении, не отвергая критику, сослался на плохую работу федеральных законодателей, которые вынуждают чиновников в муниципалитетах работать именно так: "Мы только в 2005 г. получили от прокуратуры 1776 запросов по принятым решениям".

Препирательства чиновников и застройщиков вызвали сильное раздражение Виктора Ишаева: "Для вас главный критерий должен быть не как выполнить буква в букву закон, а как удовлетворить потребности людей в жилье!" Губернатор посчитал цену в 27 тыс руб. за квадратный метр в новостройке явно завышенной, после чего и сообщил, что лично возглавит специальную краевую комиссию по строительству. Один из главных вопросов, которыми займется комиссия, - вопрос ценообразования в отрасли. Теперь остается дождаться, каким образом личное вмешательство главы края сделает жилье для хабаровчан более доступным.

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