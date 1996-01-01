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"Минус 60" для креветки
Реализацию проекта строительства низкотемпературного холодильника емкостью 3,5 тыс. тонн для хранения морепродуктов обсудили власти Находки с вице-президентом компании Hiro Kikaku Co., Ltd (Япония) г-ном СУГАВАРА. При температуре минус 60 градусов в нем предполагается хранить весь улов всех видов креветки, добытой в Дальневосточном бассейне.
По мнению японского гостя, представляющего руководство компании по импорту морепродуктов, строительство первого и единственного в России холодильника выгодно для обеих сторон. И дело не только в том, что на сегодняшний день из-за теневого оборота биоресурсов подрывается популяция ценного объекта промысла. Как известно, в прошлом году МВД России выявило в Дальневосточном регионе более 100 подконтрольных криминалу коммерческих организаций, осуществляющих незаконный промысел и контрабандный вывоз валютоемких видов водных биоресурсов в Японию по фиктивным экспортным таможенным декларациям. Сумма ущерба для российской стороны по выявленным фактам превысила 9,6 млрд руб.
Ситуация с бесконтрольным выловом биоресурсов ставит в невыгодное положение российские компании, которые имеют квоты и платят за них высокую цену. С другой стороны, демпинг цен на японском рынке снижает прибыль японских предприятий.
Как сообщил генеральный менеджер проекта Анатолий ЗАКШЕВСКИЙ, представляющий группу дальневосточных рыбопомысловых компаний, российская сторона из-за неразвитой структуры продаж теряет порядка $5 млн на каждые 1200 тонн проданной креветки.
- Ежегодно Япония употребляет 5 тыс. тонн северной креветки. Это количество по стабильным ценам мы могли бы продавать за $45 млн. При нормальном контроле за рынком можно ожидать продажи по $15 за кг креветки. Сегодня эта цифра практически вдвое меньше, поскольку рынок перенасыщен контрабандно добытым морепродуктом. Создание на нашей территории базы для хранения биоресурсов соответствующего качества позволило бы решить эту проблему. Разрабатываемая схема позволит вести дальнейшую продажу северной креветки с аукциона и отправку в Японию под четким контролем государства, - считает Анатолий Закшевский.
Заинтересованность властей Находки в реализации проекта вполне объяснима. Из шести компаний, входящих в новый альянс, четыре находятся на территории Находкинского городского округа. По мнению председателя городской думы Михаила ПИЛИПЕНКО, строительство холодильника - весьма своевременный шаг, позволяющий регулировать рынок. Причем если до сих пор условия для хранения креветки практически отсутствовали и поэтому она прямиком направлялась за рубеж, то со строительством холодильника появляется возможность поставлять ее в центральную часть России, что, оказывается, даже выгоднее. Кроме того, городские власти рассчитывают, что с реализацией объекта появится около пятисот дополнительных рабочих мест.
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