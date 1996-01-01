Как получить ипотечный кредит?

Если вы решили приобрести квартиру при помощи ипотечного кредитования, вам необходимо ответить на следующие вопросы:

- является ли ваш доход достаточно стабильным?

- вы способны документально подтвердить свою платеже- и кредитоспособность?

- вы согласны запастись терпением и ждать въезда в новую квартиру до полугода?

- готовы ли вы значительно переплатить за квартиру?

Да? В таком случае сделайте следующий шаг - реально оцените свои финансовые возможности.

Рассчитайте:

- первоначальный взнос, который вы готовы внести;

- размер ежемесячного платежа в счет погашения кредита;

- срок кредитования.

Дальше вам предстоит выбрать банк, ипотечная программа которого наиболее для вас приемлема, и заполнить анкету, где указываются желаемые сумма кредита и срок кредитования. Спустя некоторое время (около двух недель) вы получите ответ о возможности получения кредита.

После получения положительного ответа банк предоставит вам список риэлторских компаний, при помощи которых вы сможете подобрать квартиру в нужной ценовой категории.

Следующий этап - оформление договоров купли-продажи и ипотеки квартиры, оценка стоимости квартиры для определения размера ссуды, нотариальное заверение, оформление полиса страхования жизни, сохранности жилья и права собственности на него и др.