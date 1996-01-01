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Москва в мировых лидерах по ценам на недвижимость
Эксперты издания исследовательского центра Global Property Guide (GPG) на своем интернет-сайте разместили доклад о стоимости недвижимости. Согласно представленным данным, Москва, которая тянет за собой весь рынок недвижимости России, уступает лишь пяти мировым столицам: Монако, Лондону, Парижу, Амстердаму и столице Лихтенштейна Вадуцу.
Одним из критериев оценки стала стоимость апартаментов класса "люкс" площадью 120 квадратных метров. В Монако такая квартира стоит 2,98 миллиона евро, в центре Лондона - 1,74 миллиона евро, в Париже и Амстердаме - 800 тысяч евро, в столице Лихтенштейна - 760 тысяч евро. В российской же столице подобное жилье можно приобрести за 751,2 тысячи евро, говорится в документе.
Авторы доклада подчеркивают, что, несмотря на привлекательность покупки жилья как вложения средств, покупателям необходимо помнить о высоких рисках таких сделок.
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