Ипотечные ставки: кто ниже?

Ипотечные кредиты стремительно дешевеют. Порой банки снижают процентную ставку по несколько раз в год. Это спровоцировало развитие еще одной ипотечной услуги - перекредитования. Или переоформления кредита на более выгодных условиях. В Приморье эта услуга пока в новинку, но прецеденты уже есть.

Считаем выгоду

Эта услуга стала появляться на российском рынке в более-менее массовом порядке в 2006 г. сначала в Москве и центральных районах. В 2006-м с перекредитованием познакомились и жители Приморского края. Сейчас в крае переоформляют ипотечные кредиты ВТБ 24, Дальневосточный ипотечный центр и ипотечное агентство "Наш дом - Приморье". Во втором полугодии 2007 г. на рынок перекредитования планирует выйти Примсоцбанк.

"Перекредитование - это фактически оформление сделки заново - это выдача нового кредита на погашение старого, регистрация новых закладных, регистрация договора ипотеки, - рассказала Марина ЛОМАКИНА, генеральный директор ипотечного агентства "Наш дом - Приморье". - Соответственно заемщик несет расходы на оформление такого кредита, на производство оценки и уплату госпошлины по регистрации этих действий".

Понять выгоду легко, сравнив экономию от снижения процентной ставки и те расходы, которые понесет заемщик при переоформлении сделки. Часто не имеет смысла заниматься перекредитованием, если остаток долга по кредиту относительно небольшой.

В любом случае заемщику при переоформлении сделки уже в другом банке придется потратить немало времени на всю процедуру переоформления -собрать документы, снова оценить недвижимость. При этом не факт, что банк все-таки согласится переоформить кредит - требования-то у него несколько иные, чем у кредитной организации, выдавшей 1-й кредит. "Это довольно хитрая услуга, и далеко не все люди будут соответствовать условиям банка, чтобы воспользоваться ею. Банки не будут запросто расставаться с деньгами, поэтому устанавливаются высокие комиссии за переоформление", - комментирует сотрудник банка.

Если же все-таки "случилось" и банк дал добро на перекредитование, нужно будет еще и заново застраховать все риски в страховой компании, аккредитованной в новом банке. И тут есть нюансы - тариф новой страховой компании может оказаться несколько выше и, кроме того, страховщик может в принципе отказаться брать на страхование залоговую недвижимость по своим причинам.

Растущий рынок

Мало того, что перекредитование не всегда выгодно для клиента, с точки зрения кредитора это также невыгодно, считают некоторые специалисты. "Мы понижаем ставку по кредиту на весь срок - например, на 20 лет. Никто не может сказать, какая процентная ставка будет через 10 лет, может быть, она будет выше. То есть здесь очевиден риск. Сегодня Федеральное агентство, учредителем которого является правительство, взяло на себя этот риск. Но вообще инвестору и банку на открытом рынке это невыгодно. Потому что, когда ставки пойдут вверх, вы ни одного заемщика не заставите перекредитоваться на повышенную ставку. А перекредитовывая его на 20 лет вперед, не зная, что будет через 10 лет, - рынок все равно колеблется - мы закладываем себе на будущее убыток или даже банкротство - зачем нам это делать?" - рассуждает М. Ломакина.

Вероятно, по этой же причине переоформление ипотечных сделок не стоит у Приморского ипотечного агентства на первом месте. "Мы помогаем гражданам решать такие вопросы, но это не является нашей первоочередной задачей. Мы это делаем потому, что снизилась ставка, и людям, которые вступили в ипотеку много лет назад, выгодно переоформить договор, и мы идем им навстречу, - объяснила М. Ломакина. - Ежемесячно у нас проходит 3-5 сделок по перекредитованию. Мы переоформляем только свои кредиты или выданные банками, работающими по системе регионального оператора (Дальневосточный банк, Примсоцбанк, "Приморье")".

Так от чего же зависит развитие этого непростого рынка? "Сказать трудно. Те клиенты, которые получили кредиты 2 года назад под 16-18%, конечно, захотели бы воспользоваться такой услугой. Мы можем совершить такую сделку при условии, что квартира не находится в залоге на момент обращения клиента в банк "КИТ Финанс", то есть мы готовы дать кредит по нашей программе (под меньший процент), но только под залог жилой недвижимости. Если квартира уже обременена ипотекой на момент обращения клиента к нам с целью перекредитования, то таких сделок мы пока не совершаем", - сообщил региональный директор "КИТ Финанс Инвестиционный Банка" во Владивостоке Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ.

"Перекредитование - направление очень перспективное, - считает начальник отдела по работе с частными клиентами одного из банков. - 80% ипотечных сделок за рубежом сегодня осуществляется именно по переоформлению кредитов, выданных ранее".