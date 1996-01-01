Приходите на выставку-презентацию "Квартирный вопрос"!

Выставка-презентация пройдет во Владивостоке 2 мая в здании цирка в 11.00 часов, 3 мая в отеле "Хендэ" (зал "Эмеральд").

10.00-11.30. Круглый стол по теме "Актуальные вопросы работы жилищных управляющих компаний".

12.00-13.30. Круглый стол по теме "Кредитование строительства жилья в Приморском крае".

14.00 - 15.30. Круглый стол по теме "Ипотека сегодня и перспективы развития".

По всем вопросам обращаться по тел.: (4232) 40-78-36, 43-25-79 (81).