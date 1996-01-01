Ипотечное удвоение

Сегодня ипотечное кредитование переживает бурный рост. Все большее число банков предлагают ипотеку, все заманчивее становятся условия. О том, какие перспективы у дальневосточной и приморской ипотеки, ДДГ "ЗР" рассказала генеральный директор приморского ипотечного агентства "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА.

- Марина Александровна, как вы оцениваете рынок ипотечного кредитования в Приморском крае и Дальневосточном регионе? Насколько быстро он развивается?

- Уровень развития ипотеки в ДФО недостаточно высок по сравнению с центральными регионами страны. Темп развития ипотеки в округе в принципе сопоставим с этими регионами, но в абсолютном выражении дальневосточные цифры меньше.

Прежде всего это связано с высокой стоимостью жилья, низкими доходами населения и низкой плотностью населения, а также оттоком населения из дальневосточных краев и областей. В то же время за последние годы объем ипотечного кредитования в ДВО ежегодно удваивался, а в 2006 году по отношению к 2005-му он утроился. Мы ожидаем, что удвоение будет продолжаться последующие 1,5-2 года. Но темп постепенно будет замедляться за счет насыщения и стабилизации рынка.

- Насколько выгодно сегодня покупать жилье в кредит?

- Все просто. Если жилье дорожает быстрее фиксированной ставки по кредиту, то выгодно. Конечно, лучше зафиксировать стоимость жилья текущую, нежели через год-два. В нашей компании есть статистика на этот счет. У людей, которые в 2003 году покупали жилье через ипотеку, средний ежемесячный (аннуитентный) платеж составлял 4-6 тыс. руб. Сегодня даже снять однокомнатную квартиру на эти деньги невозможно. Таким образом, мы видим, что по прошествии 3-х лет экономическая выгода от кредита есть. Даже с учетом того, что тогда процентная ставка была 15-18% в рублях. Экономическую выгоду от ипотечного кредита можно увидеть в среднем через 5 лет.

- Существует ли в крае тормоз для развития ипотеки и что является этим тормозом?

- На мой взгляд, сегодня работает столько ипотечных программ, что каждый может выбрать то, что ему подходит. Проблема в другом - в стоимости жилья. Оно дорожает быстрее, чем другие сегменты рынка. Доходы населения не успевают за этим темпом роста. Я считаю, что при таких обстоятельством необходимо активно заниматься жилищным строительством хотя бы в разрезе класса "эконом". Это то, что сегодня наиболее востребовано.

- На что вы посоветовали бы обратить внимание тем людям, которые решили взять кредит?

- Перед тем как взять кредит, необходимо проанализировать все предложения. Меня часто спрашивают: какая программа лучше? Для каждой конкретной ситуации и семьи тот или иной продукт может быть лучше. Плюс ко всему надо смотреть, какие расходы несет семья по оформлению кредита и дальнейшему его обслуживанию. Очень часто банки берут процент за сопровождение договора, за ведение ссудного счета, за его открытие и т.д. У каждого банка спектр услуг и список дополнительных расходов для заемщика свой. Есть бесплатные услуги, есть платные, стоимость разная. Поэтому заемщику надо внимательно анализировать все предложения банка в комплексе.

- Каковы тенденции в области процентных ставок? Многие люди, выбирая ипотечную программу, обращают внимание только на процентную ставку. На что в действительности нужно обращать внимание?

- Процентные ставки с 2003 года по текущую дату изменились с 18-20% до 9-11%. И в принципе, правительство намерено и дальше понижать процентную ставку. Но мы столкнулись с такой проблемой. В России сейчас нет "дешевых" денег, которые можно было бы занять под 6% годовых. Такие деньги мы можем взять только на международном рынке. И сегодня очень многие финансовые учреждения выходят на международный финансовый рынок. Вообще рынок ипотеки привлекателен для инвесторов тем, что обеспечение в виде недвижимости очень надежное.

На сегодняшний день иностранные инвесторы очень интересуются Россией, и есть те, кто уже вкладывает и получает реальный опыт в этой области. В России дешевые кредиты будут тогда, когда финансовые учреждения смогут оперировать собственными дешевыми деньгами или с международного рынка.