Средняя ставка ипотечного кредита в 2007 году составит 10,5%

В 2007 году ставка ипотечного кредита в среднем по России составит 10,5%. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации. Он также подчеркнул, что это еще все равно много, но с ней уже можно работать, в том числе субсидировать. Медведев также добавил, что в будущем планируется выйти на ставку в 6-8%, но это станет следствием не только работы по нацпроектам, но и общей макроэкономической стабилизации, которая предусмотрена в трехлетнем прогнозе.