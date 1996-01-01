АИЖК будет принимать средства материнского капитала в счет погашения ипотечных кредитов

Начиная с 2010 года, когда первые обладатели материнского (семейного) капитала получат право его потратить, средства государственной поддержки семей с детьми можно будет использовать для погашения ипотечного кредита. Об этом заявил генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр СЕМЕНЯКА. АИЖК готово снизить платежи по кредитам на время нахождения одного из супругов в отпуске по уходу за ребенком, пояснил журналистам Александр Семеняка, а через три года семья будет вправе использовать средства материнского капитала для досрочного погашения задолженности.