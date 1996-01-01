Приморцы активно пользуются возможностями ипотеки

С начала года в Приморском крае было выдано ипотечных кредитов на сумму свыше 586 млн руб. Это позволило улучшить жилищные условия 576 семей. Средняя сумма ипотечного кредита - 1,4 млн руб., средний срок - от 10 до 15 лет.

Как сообщили в департаменте градостроительства краевой администрации, жители Приморья всё активнее используют возможности ипотечного жилищного кредитования. Это надёжный механизм, позволяющий семье со средним достатком приобретать современное жильё.

По инициативе губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА многие семьи, приобретающие жильё в новостройках, получают субсидии на уплату процентов по ипотечным кредитам. Это делает ипотеку ещё доступнее для жителей края. В 2006 году правом получить субсидию воспользовались 36 семей, в этом году - уже 18. В минувшем году в крае было выдано жилищных кредитов на сумму 1,64 млрд руб. Это говорит о стабильном развитии института ипотеки в Приморье.