Ипотека: От "обдираловки" до "хорошей вещи"

Корреспонденты ДДГ "ЗР" провели опрос представителей самых разных слоев населения, задав им единственный вопрос: "С чем у вас ассоциируется слово "ипотека"?"

Михаил, студент 4 курса:

- Ипотека - это реальная возможность приобрести жилье. Но в том виде, в каком эта система сейчас находится в нашей стране, она превращена в кабалу.

Рем Григорьевич, тренер по айкидо:

- Ипотека - это обдираловка, проценты слишком большие. Но так как недвижимость сейчас имеет неимоверно высокие цены и купить жилье для молодой семьи, зарабатывая деньги честным путем, представляется практически невозможным, то люди просто вынуждены идти на этот шаг, загоняя себя в долговую яму.

Анна Семеновна, пенсионерка:

- Я к ипотеке не имею никакого отношения, но семья моей дочери два года назад приобрела квартиру по ипотечной системе и вот уже в течение этих лет выплачивает проценты по кредиту. Семья дочери очень довольна.

Елена Вадимовна, работница туристической фирмы.

- Для меня ипотека - неизвестный зверь. Я о ней ничего не знаю, и если признаться, знать не хочу, так как многие мои знакомые не очень лестно отзывались об этой системе.

Ирина, педагог:

- Я считаю, что в 2005 году, когда ипотека только развивалась, она еще могла помочь, а сейчас это невыгодно для потребителя.

Светлана, студентка:

- Ипотека - наверное, хорошая вещь, но лично я не сталкивалась с этим, поэтому точно не могу сказать, как я к ней отношусь и что это для меня значит. Но я думаю, что кому-то ипотека очень помогла, особенно молодым семьям.

Анна, менеджер:

- На мой взгляд, это очень невыгодно, так как, если, допустим, берешь кредит на 15 лет и в течение этого времени его выплачиваешь, но вдруг у тебя появляется возможность выплатить его раньше, то тебе не позволят этого сделать, потому что банку выгоднее, чтобы накапливались проценты. И еще, если берешь квартиру в кредит, то в месяц выплачиваешь ту же сумму, за которую её вполне можно было бы снимать.

Вера, врач:

- Мне кажется, это бесполезное вложение денег, нерациональное. Хотя, может быть, для некоторых это выход в их квартирном вопросе, т.е. если им надоело жить без своего угла и они решили срочно купить квартиру, а денег у них нет, но зато есть хорошая зарплата и они могут позволить широкий жест души - отдать банку более 1/3 стоимости квартиры. Вот для таких людей и нужна ипотека.

Александр Юрьевич, водитель:

- Если взять во внимание опыт зарубежных стран, то ипотека - это хорошо продуманная система, по которой живет практически все население Европы. В нашей же стране все настолько шатко, что брать ипотечный кредит, будучи неуверенным в завтрашнем дне, очень рискованно.

Елена, продавец:

- Ипотека - это отличная материальная помощь и поддержка для молодых. В общем, государство хорошо позаботилось о наших детях.