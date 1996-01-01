"Орленок" совьет на Дальнем Востоке 4 гнезда

Крупный московский девелопер - Группа компаний "Корстон" начинает экспансию на Дальний Восток.

Группа, созданная на базе ОАО "Комплекс гостиницы "Орленок", в течение ближайших 5-6 лет планирует построить на Дальнем Востоке четыре торгово-развлекательных гостиничных комплекса, в том числе во Владивостоке и Хабаровске, сообщает "Интерфакс".