Тайная реконструкция

- Каждый день езжу на работу мимо остановки "Молодежная". И обратила внимание, что ведется реконструкция старого здания общежития. Хотелось бы узнать, что намереваются сделать из старой общаги?

- Девятиэтажное кирпичное здание по проспекту 100-летия Владивостока в последнее время действительно привлекает внимание любопытных. Внешне заметны разительные перемены в конструкции дома - его корпус по периметру на высоте нескольких этажей стал значительно шире. И люди задаются вопросом: не начало ли это той самой широкомасштабной реконструкции района Моргородка, о которой мечтали еще в советские времена?

Как нам стало известно, ранее это здание было общежитием кооперативного техникума, расположенного рядом. Однако свои права на него это учебное учреждение вроде бы утратило, и именно новый собственник затеял капитальный ремонт, переросший в грандиозную реконструкцию с заменой внутренних инженерных систем, перепланировкой тесных комнатушек 9/14 кв. м и вообще с увеличением полезной площади здания за счет расширения корпуса и надстройки мансардного этажа.

Новый хозяин Игорь Вадимович ЛОЙ наотрез отказался рассказать нам о тонкостях и особенностях реконструкции и о том, какое будущее уготовано этому зданию. Судя по нашему короткому разговору, он уже устал всем объяснять что к чему. К тому же досаждают бывшие жильцы, которых в связи с реконструкцией пришлось выселить.

Тем не менее удалось выяснить, что ведет реконструкцию ООО "Град". Будущие новоселы уже вносят деньги на покупку квартир в обновленном доме. Квартиры по-прежнему будут малогабаритными и привлекательными для проживания студентов, причем не обязательно кооперативного техникума.