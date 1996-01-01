Пхукет станет ближе

В июле исполняется 110 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. В преддверии этой даты в конце марта был введен безвизовый режим взаимных поездок сроком до 30 дней.

А сегодня есть все основания полагать, что на качественно новый уровень выйдут деловые, культурные и туристические связи между Приморьем и Таиландом.

Из тайской провинции Пхукет вернулась официальная делегация представителей администрации г. Находка во главе с мэром Олегом КОЛЯДИНЫМ, в которую также входили Почетный консул Королевства Таиланд во Владивостоке Виталий КУЛЮШИН и представители международной туристической корпорации "ДАБЛ СТЕП ТРЭВЛ" из Владивостока и Бангкокка. Основная цель поездки - второй этап переговоров с губернатором провинции Пхукет Нираном КАЛАЯНАМИТОМ об установлении побратимских связей между Находкой и Пхукетом.

Напомним, что первый этап прошел в сентябре 2006 г. во время посещения Находки тайской делегацией в лице губернатора, мэров нескольких городов, сенаторов и представителей промышленности, культуры и полиции провинции Пхукет, итогом которого стало подписание Протокола о намерениях. Во время ответного визита приморцев стороны более детально обсудили стратегию развития партнерских отношений, ознакомились с работой ряда ведущих предприятий Пхукета и определили ближайшие перспективы сотрудничества. Точки соприкосновения интересов найдены в торгово-экономической, культурной и образовательной сферах. А также в туристической области, что в свете городской программы Находки, призванной до 2010 года сделать туризм важной составляющей местной экономики, особенно актуально. Кроме того, рассмотрены варианты сотрудничества в области молодежного обмена и спортивных мероприятий.

"В ходе многочисленных официальных и рабочих встреч поднимались самые разные вопросы, в том числе и возможность открытия прямого воздушного сообщения между Владивостоком и Бангкокком на "бортах" Тайских авиалиний, - говорит Почетный консул Королевства Таиланд во Владивостоке Виталий Кулюшин. - Это обеспечило бы более комфортные и дешевые перелеты. Высокая стоимость авиабилетов мешает развитию двустороннего туризма. Тайские компании неоднократно высказывали заинтересованность в турах для своих сограждан, которые начинались бы у начала Транссибирской магистрали, по которой, посетив Байкал, можно добраться до Санкт-Петербурга, где, кстати, и проходило 110 лет назад подписание всех дипломатических документов".

Кроме того, уже в этом году приморцы смогут ощутить на себе исключительное действие знаменитого тайского массажа, оздоровительных программ и SPA-процедур, которыми славится Королевство Таиланд. Международная туристическая корпорация "ДАБЛ СТЕП ТРЭВЛ" планирует открыть в приморской столице уникальный SPA-центр, в котором все - от дизайна до качества услуг-будет соответствовать самым строгим тайским стандартам, а все процедуры будут выполняться тайскими специалистами. Во время апрельского визита представители компании встретились с членами Ассоциации SPA Пхукета и достигли взаимопонимания, обсудив рабочие моменты и договорившись о начале сотрудничества.