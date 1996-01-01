Начало большой стройки

Задорное начало во Владивостоке строительного сезона, открытого в этом году Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ, продолжает будоражить городских строителей и в еще большей степени - краевую и городскую власти, перед которыми поставлена задача: развернуть подготовку строительства комплекса объектов для саммита АТЭС, намеченного на 2012 г. и игорной зоны международного уровня.

Попутно была "забракована" площадка, на которой собирались строить Приморский океанариум, и перенесена на о. Русский, где, вероятно, в конечном счете и начнут возводить все эти объекты.

Что же касается Патрокла, то здесь президент предложил построить жилье для военных моряков. Администрация г. Владивостока эту точку зрения разделила. Ну а что касается ТОФа, то он уже осваивает этот район. В прошлом году было закончено строительство 6-этажного кирпичного здания. Сейчас здесь же по ул. Борисенко, на самом гребне сопки, строится еще два 10-этажных дома теплой 83-й панельной серии. Что же касается площадок подготовленных для строительства объектов океанариума, то они содержатся в приличном состоянии - огорожены заборами и на главном входе продолжает действовать пропускной пункт со шлагбаумом.

В заключительную стадию входит подготовка строительства моста через б. Золотой Рог. Если ничего не случится, то уже в мае оно начнется.

Что касается жилищного строительства, то именно этот сегмент по-прежнему остается ведущим в новострое. Причем довольно много новых многоэтажных жилых домов строится именно в центре города или недалеко от центра. Другими точками роста этого строительства остаются Вторая Речка, район Моргородка, 3-я Рабочая.

Из наиболее престижных зданий, которые были недавно введены, стоит отметить "Атлантик" на ул. 1-й Морской, построенный компанией "Динас", дом "Промакфеса" на ул. Бестужева, жилой комплекс "Фрегат" "Квартиры. ру", дом на проспекте Острякова "Эвиты". А из тех, что продолжают строиться, очень привлекательно выглядят комплекс "Орлиное гнездо" жилищного кондоминиума "Рес Омниум", дом на ул. Авроровской компании "МИКО и партнеры", три башни "Аркады", комплекс "Адмирал" "Эскадры-2", "Сердце океана" "Далты-Восток-1", комплекс жилых зданий компании "Мой дом" на ул. Кирова, ряд жилых домов компании "Востокинвестстрой" в центре города, дом по Океанскому проспекту, 133 компании "Новый дом" и др.

Из крупных сдач, которые сейчас намечаются, особенно стоит отметить ввод в строй "Лесного квартала", построенного ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс" в районе 1000-коечной больницы.

В городе и пригородной зоне продолжается активное возведение коттеджной и малоэтажной застройки. Наиболее заметным фактом такого строительства остается продолжающийся рост коттеджных поселков группы "Радово" в районе ст. Весенней, которые создаются комплексно с социальной инфраструктурой, необходимой для полной автономности проживания.

Стоит отметить, что малоэтажное строительство остается уделом граждан, которые статусно принадлежат к "верхним слоям среднего класса", хотя цена 1 кв. м жилья в "канадском доме" вместе с отделкой, инженерной инфраструктурой, социалкой и куском своей земли остается примерно на том же уровне, что и цена 1 кв. м в многоэтажном новострое где-нибудь на Эгершельде или Второй Речке.

К сожалению, из-за дефицита городских земель возможности строительства коттеджных поселков в самом Владивостоке невелики, и новые, скорее всего, будут закладываться уже за пределами границ городского округа.

Что касается цен на новое жилье, то они продолжают "кусаться". Панельный новострой от застройщика разной степени готовности предлагается по городу от $1000 до $1500, монолитно-каркасные и кирпичные дома - от $850 до $3000. Впрочем, от московских цен, которые стабилизировались сейчас на уровне в среднем около $4400 за 1 кв. м, нам еще далеко.

Несмотря на повышенный спрос, свободные квартиры в начатых и даже уже законченных или близких к окончанию строительства домах имеются. В основном - это квартиры большой площади. Труднее с однокомнатными. Рост цен на новое жилье сместил интерес покупателей к небольшим, типа "студио", квартир, поскольку для многих они еще остаются достаточно доступными даже без привлечения кредитов. Такой спрос соответственно формирует и предложение. Инвестиционно-строительным компаниям, которые строят малогабаритное жилье, проще его продать, не только к окончанию строительства, но и на начальных стадиях.

Продолжает радовать строительство торговых и многофункциональных зданий. Наиболее заметной сдачей такого объекта стал недавний ввод в строй "Клевер хауса" ООО "Отечество" в районе Семеновской площади. Другая еще более ранняя премьера - это ввод новой очереди "Универмага "Вторая Речка". В ближайшие дни должен открыть свои двери новый торговый комплекс "Авангард". Активно идет строительство крупных объектов такого типа в 57 мкр, в районе Дома молодежи и на ул. Русской рядом со зданием районной администрации. Продолжается реконструкция зданий бывших кинотеатров "Искра", "Владивосток", "Уссури". Это, конечно, наиболее значительные объекты. Но много и небольших, средних.

Активно ведется и административно-офисное строительство, по-прежнему сильно сконцентрированное в историческом центре города. Первые значительные объекты этого сегмента новостроя появились в конце прошлого года - это офисные здания в районе "Дальпресса" и пересечения ул. Пограничной с Пологой, а также общественно-культурный центр компании "Динас" на ул. Уборевича.

Сейчас очень близко к завершению строительство комплекса зданий Таможенной академии в районе ост. "Гоголя". Офисные здания строятся на ул. Пограничной, Лазо, Фокина, Пушкинской, на пр-те "Красного знамени" и пр. Судя по всему, ввод офисной недвижимости в этом году резко возрастет.

Из других объектов, которые нам попались на глаза и которые есть смысл особо отметить, - это строящаяся многоуровневая стоянка-склад автомобилей в районе Владивостокского торгового порта, возобновившееся строительство здания спортивного комплекса в районе оз. Чан, реконструкция зданий бывшего ликероводочного завода и гостиницы "Славянская" на Народном проспекте, начинающееся строительство еще одного здания ВГУЭС в районе "дубининского интерната" на ул. Чапаева.

Собственно начинающихся объектов по городу довольно много, и о том, что затевается за некоторыми глухими заборами, можно только догадываться, потому что снова при начале нового строительства застройщики стали обходиться без паспортов объектов. Вполне возможно, что их прячут в бытовках, чтобы не своровали.

Памятниками минувшей эпохи продолжают оставаться "мертвые" долгострои - здания аэровокзала и мебельной фабрики на Второй Речке, торгового центра в 64 мкр, школы на ул. Черняховского, межрайонной поликлиники в 71 мкр, административно-офисное здание на ул. Тигровой, недостроенное "Дальрыббанком", и др. И все же они не портят общей картины строительных лесов и башенных кранов в городе. Они стали единичными "мертвыми" в среде "живых" объектов. Вероятно, что скоро и до них дойдет очередь.