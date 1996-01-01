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Недвижимость Владивостока: По второму кругу
Цены на объекты муниципальной недвижимости города Владивосток, реализуемые на открытых аукционах, пока невысокие.
В начале года агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости реализует объекты, которые не были проданы в прошлом году. Первоначально список был из 170 объектов, однако часть объектов была снята с торгов по решению Думы Владивостока.
Первые торги показали, что спрос на городскую недвижимость имеется, хотя количество заявок на один лот еще не достигло прошлогодних показателей. Так, часть объектов были проданы от $400 до $600 за кв. м. Однако отдельные объекты были проданы по цене $2 тыс. за кв. м. На некоторые объекты заявок не было, и агентство начинает выставлять их по второму кругу.
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