Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Марш-бросок в горы
- Хочу сделать жене и сыну сюрприз - купить на майские праздники путевки в турпоход. Порекомендуйте что-нибудь несложное, чтобы потом в "спасателя" играть не пришлось.
- На 1 мая Приморская лига ходьбы "Женьшень" приготовила однодневный маршрут "Восхождение на Пидан". Тур юбилейный - 65, так что от желающих отбоя не будет. Если не получится попасть на юбилейное восхождение, планируйте поход на следующие выходные.
4-6 мая. Гора Пидан, Лестница чжурчжений, Смольные водопады. Маршрут рассчитан на здоровых людей всех возрастов без специальной физической подготовки.
6 мая. Бесплатный однодневный юбилейный 1600-й поход на Смольные водопады.
Отъезд электропоездом из Владивостока в 06.26. Конечная станция - с. Анисимовка.
Компания "Калевтия" предлагает взрослым и детям безопасные сплавы по рекам Приморского края:
р. Тигровая (Шкотовский район) - 1 день (29 апреля, 6 мая);
р. Кема (Тернейский район) - 7 дней (4 - 11 мая);
р. Суходол (Шкотовский район) - 1 день ( 5 мая).
Компания "Мирабель- тур" на майские выходные предлагает познакомиться с хозяином Уссурийской тайги - тигром.
Это будет путешествие в Спасский район с посещением тигриного питомника Юдина и фермерского хозяйства по разведению лошадей. За дополнительную плату - верховая езда.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда