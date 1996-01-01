Марш-бросок в горы

- Хочу сделать жене и сыну сюрприз - купить на майские праздники путевки в турпоход. Порекомендуйте что-нибудь несложное, чтобы потом в "спасателя" играть не пришлось.

- На 1 мая Приморская лига ходьбы "Женьшень" приготовила однодневный маршрут "Восхождение на Пидан". Тур юбилейный - 65, так что от желающих отбоя не будет. Если не получится попасть на юбилейное восхождение, планируйте поход на следующие выходные.

4-6 мая. Гора Пидан, Лестница чжурчжений, Смольные водопады. Маршрут рассчитан на здоровых людей всех возрастов без специальной физической подготовки.

6 мая. Бесплатный однодневный юбилейный 1600-й поход на Смольные водопады.

Отъезд электропоездом из Владивостока в 06.26. Конечная станция - с. Анисимовка.

Компания "Калевтия" предлагает взрослым и детям безопасные сплавы по рекам Приморского края:

р. Тигровая (Шкотовский район) - 1 день (29 апреля, 6 мая);

р. Кема (Тернейский район) - 7 дней (4 - 11 мая);

р. Суходол (Шкотовский район) - 1 день ( 5 мая).

Компания "Мирабель- тур" на майские выходные предлагает познакомиться с хозяином Уссурийской тайги - тигром.

Это будет путешествие в Спасский район с посещением тигриного питомника Юдина и фермерского хозяйства по разведению лошадей. За дополнительную плату - верховая езда.