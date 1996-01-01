За поездку в Суйфэньхэ доплачивают?

- Узнала от знакомой, что шоп-туры в Суйфэньхэ значительно подешевели. А некоторые туркомпании якобы даже доплачивают "помогайкам" по 200-300 руб. за день пребывания в гостиницах эконом-класса типа "Незабудки". Это правда?

- Как нам удалось выяснить, путевки действительно подешевели. За комфортабельное, по меркам Суйфеньхэ, поселение в двухместных номерах с душем гостиницы "Лонхай" за две ночи нужно будет заплатить 500 руб. А еще на прошлой неделе путевки стоили от 1200 до 1600 руб.

Причиной такого резкого падения цен сотрудники турфирм называют застрявшие на границе с Россией "КамАЗы" с китайским грузом:

- Пока они стоят, весь товар везут помогайки. До какого числа продлится такая ситуация, никто не знает.

В свою очередь, таможенники сообщают, что никаких срывов графика по пропуску транспортных средств из КНР на погранпереходах "Полтавка" и "Пограничный" не было.

Вторая неофициальная версия падения цен на путевки - необходимость завоза весенне-летнего ассортимента одежды совпала с ликвидацией китайских рынков. "Люди хотят привезти что-то для себя, думая, что завтра все придется покупать в магазинах со значительными накрутками. Пока есть ажиотаж - легче собрать группы. Так доставка товара в Россию обходится дешевле", - прокомментировал ситуацию один из туроператоров.