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"Китайцы быстро перестроятся..."
Рынки города уж давно опустели. Русские продавцы ликуют, а обычным покупателям, похоже, совсем не весело. Мы спросили у горожан: "Как на их бизнес и жизнь повлияло принудительное выселение китайских торговцев?
Илья ЖИГАЛИН, заместитель директора ОАО " Владивостокоптснаб":
- Не думаю, что разгон китайских торговцев с рынков как-то повлияет на работу небольших хозяйственных магазинов. У нас всегда был свой клиент, предпочитающий покупать продукцию отечественных производителей. Он с нами и останется. Что касается притока дополнительный клиентов... Что-то я этого не заметил. Китайские рынки на "Спортивной" и "Баляева" уже работают, просто теперь хозяева товара играют роли "помощников" и прячутся за спинами подставных русских продавцов. Что так будет и китайцы найдут для себя более-менее удобную схему работы, было понятно с самого начала. Не думаю, что появятся в большом количестве новые хозяйственные магазины. Разве что их откроют сами китайцы?
Ирина, продавец:
- К тому, что китайцев отправили туда, где им место, я отношусь очень хорошо. Для нас это прежде всего выгода: нет той конкуренции, которая была прежде. Конечно, рынок опустел, народу стало меньше, но все равно люди не перестанут ходить на базар лишь из-за того, что китайцев разогнали.
Светлана, медсестра:
- К принятому закону я отношусь отрицательно. Ведь раньше можно было купить ту же самую вещь, но в два раза дешевле. А сейчас придешь на рынок и даже на тапочки цену не скинут. Русские жадными оказались, хотят на чужих убытках нажиться.
Галина, частный предприниматель:
- Без сомнения, это правильный выбор государства. Во - первых, беспрепятственно начнет развиваться малый бизнес в России. Во - вторых, понизится конкуренция на рынке сбыта товаров. А российским предпринимателям не придется впредь понижать цены на иностранные товары в убыток своему предприятию. Ведь качественные фабричные товары значительно дороже тех, что сделаны не по ГОСТу. Но мало кто задумывается о качестве, поэтому приобретают, как правило, дешевые китайские вещи. А российские предприниматели терпят банкротство, так как спрос на их товары минимальный.
Андрей КИМ, китайский предприниматель:
- Этот закон принес нам немало убытков. Ведь весь товар пришлось продать по ничтожно малой цене. К тому же русские продавцы требуют слишком высокую зарплату - брать их на работу абсолютно невыгодно.
Татьяна, студентка:
- Как быть людям, которые не могут позволить себе купить вещи в магазинах, а рынки, в свою очередь, были лучшим выходом из положения - "дешево и сердито". Так что, прежде чем принимать такие кардинальные меры, стоило взвесить все "за" и "против".
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