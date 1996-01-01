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Строители отлицензировались
Предстоящая после 1 июля отмена лицензирования в строительной сфере и введение в отрасли саморегулирования - системы, не понятной пока большинству строителей, - будоражит умы не меньше чем нашумевший в свое время Закон 214-ФЗ "О долевом строительстве".
Как пишет "Российская газета", в конце марта строители из 20 регионов России приехали в Петербург, чтобы обсудить, как им жить по новым правилам. Отмена лицензирования касается всех строителей без исключения, а еще раз оттягивать ее (как сделала Госдума 29 декабря, продлив лицензирование до 1 июля) власти вряд ли захотят. Выступавший на конференции представитель Общественной палаты РФ Григорий ТОМЧИН это подтвердил, подчеркнув, что в администрации президента настроены очень решительно: соответствующие поправки в Градостроительный кодекс будут приняты и вступят в действие в этом году.
Эксперт Комитета Государственной думы по собственности Павел ДУБОНОС также выступил за скорейшее принятие поправок, однако намекнул, что в верхах есть серьезные силы, которые выступают за сохранение лицензирования, утверждая, что саморегулирование в результате увеличит цену квадратного метра. Поэтому так важно, чтобы закон нашел поддержку широких слоев строителей и тех саморегулируемых организаций (СРО), которые уже существуют.
Павел Дубонос и специалист Института экономики города Кирилл ХОЛОПИК подробно объяснили, как именно власть представляет себе работу строительных СРО. Это должны быть ассоциации, сформированные по регионам или по профилю деятельности, в которых не менее 100 и не более 500 компаний. Основные функции СРО - допуск на рынок и насильственное удаление с рынка. Допуск осуществляется путем выдачи документа (сертификата - аналога лицензии), удостоверяющего членство в СРО. Требования к членству, а также профессиональные стандарты качества и безопасности разрабатываются самой СРО.
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