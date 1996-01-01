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Потенциал роста рынка пива РФ составляет 15-20%
Российский рынок пива имеет потенциал роста еще на 15-20%, заявил председатель совета Союза российских пивоваров, президент ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Антон АРТЕМЬЕВ на пресс-конференции в Москве. Поэтому, добавил он, компании продолжают наращивать мощности, заявляют о новых проектах.
Как сообщает "Интерфакс", по прогнозу А.Артемьева, в этом году производство пива в стране увеличится на 3-5%. Вместе с тем он подчеркнул, что это пока предварительный прогноз. "Сложилось уникальное теплое начало года, рынок растет быстрее наших ожиданий, пока не учтены все факторы, влияющие на прогноз", - отметил он.
В 2006 г. Россия произвела 998,2 млн декалитров пива, что на 9,8% больше, чем в 2005 г.
По данным Союза пивоваров, в настоящее время Россия находится на 30-м месте в мире по потреблению пива на человека в год (67 литров). В то же время среднеевропейский показатель составляет 80 литров, что также свидетельствует о потенциале российского рынка, отметил А.Артемьев.
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