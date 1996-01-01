Интернет-марафон пройдет в рамках ДВИФа-2007

Хабаровский край станет первым регионом, который примет московскую эстафету интернет-марафона. Мероприятия с участием московских специалистов пройдут 25-27 апреля в рамках 6-го Дальневосточного интернет-форума (ДВИФ-2007), при поддержке Правительства Хабаровского края.

Всего с апреля по ноябрь Всероссийский интернет-марафон пройдет в семи федеральных округах. Завершится марафон осенью в Москве итоговой пресс-конференцией "Рунет-2007". Интернет-марафон проводится с целью популяризации интернет-технологий, обмена опытом с представителями дальневосточной интернет-отрасли в сфере ИТ, освещения таких аспектов, как общий уровень интернетизации региона, уровень качества региональных интернет-сервисов, развитие социально значимых проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

По мнению организаторов ДВИФа, интернет-марафон даст достаточно полную картину состояния и развития ИТ на Дальнем Востоке - этому будет способствовать живое общение московских и дальневосточных экспертов.

Традиционно по итогам всероссийского интернет-марафона Региональный общественный центр интернет-технологий готовит аналитический отчет, в котором представлены самые последние данные о состоянии Интернета в регионах.

Сергей КУЗЬМИН.