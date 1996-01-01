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Нет пиратству

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

10 апреля руководители IТ-компаний Приморского края подписали "Меморандум о нераспространении контрафактного программного обеспечения и противодействии пиратству в сфере информационных технологий". Подписи под документом поставили директора 10 фирм: "DNS", "IPS", "Ланит-ДВ", "А11", "АСК", "Владоргтехника", "GEG-Центр", "Ультра", Компьютерный центр "Плюс" и "Webdog".

Этим документом они заявили о принципиальном отказе от распространения пиратских копий программных продуктов. Подписание прошло при поддержке администрации Приморского края и крупнейшего разработчика программного обеспечения компании Microsoft.

На мероприятии присутствовал представитель Microsoft в Дальневосточном федеральном округе Андрей СУНГУРОВ, который в интервью ДДГ "ЗР" рассказал о том, как подписанный документ поспособствует развитию рынка программного обеспечения в крае.

- Насколько остра проблема распространения контрафактного программного обеспечения на Дальнем Востоке?

- Все не так плохо, как могло бы показаться. При этом существует неграмотность рынка. Некоторые продавцы почему-то полагают, что есть "пробная версия Windows", которой на самом деле не существует. Наша задача помочь преодолеть эту неграмотность, рассказать о том, как можно продавать наши программные продукты и как на этом зарабатывать. Наше присутствие здесь - некий катализатор для того, чтобы все эти процессы протекали быстрее.

- Какие обязательства берут на себя участники, подписавшие меморандум?

- Этот документ некое признание компаниями того, что они намерены способствовать развитию рынка легального программного обеспечения. Никаких юридических санкций он не несет.

- Скажите, что это подписание означает для компании Microsoft?

- Для компании Microsoft это означает создание цивилизованной среды, в которой мы можем заниматься развитием бизнеса на Дальнем Востоке, и мы готовы дальше помогать развивать рынок легального программного обеспечения.

- Как подписание отразиться на местном рынке информационных технологий?

- Мы рассчитываем, что это увеличит доходы компьютерных компаний и количество рабочих мест в этих компаниях, потому что потребуются специалисты, которые разбираются в программных продуктах и готовы будут их обслуживать. И если увеличится поток денег в индустрии, то и индустрия получит развитие.

- Могут ли другие компании, не принявшие участия в подписании, присоединиться к Меморандуму в последующем и что для этого необходимо сделать?

- Конечно. Можно связаться с нашими представителями и поставить свою подпись под документом, который будет храниться у нас в офисе.

- Что получит рядовой покупатель от подписания данного документа? Не вырастут ли из-за этого цены на компьютеры?

- Во Владивостоке уже давно продаются компьютеры с установленным программным обеспечением. Те же ноутбуки, например, которые почти на 100% идут с легальным Windows. Конечно, установка легального программного обеспечения стоит дополнительных денег, которые будут прибавляться к стоимости компьютера. Но за это клиент получит качественный продукт, который будет свободен от вирусов, плюс получит возможность обновления программного обеспечения.

- Не секрет, что причиной распространения контрафактного программного обеспечения зачастую является высокая стоимость лицензионных программ. Возможно, будут специальные ценовые предложения, допустим, для школ? Последние скандалы были связаны с использованием пиратских копий именно школами, которые не могут позволить себе лицензионные программы.

- Для школ у нас есть специальные ценовые условия. Школы имеют возможность приобрести Windows Starter Edition - программу, которая стоит совсем дешево, и с помощью корпоративных программ лицензирования, на которые для школ имеется скидка порядка 70% от коммерческой цены, использовать Windows.

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