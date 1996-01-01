Стопроцентный концентрат

Мы, как и многие покупатели, уже разобрались, чем отличаются соки от нектаров и напитков, но не можем понять, чем отличаются соки между собой? Например, на упаковке одного сока написано "100%-ный сок", на другой-то же самое, а разница в цене - ощутимая.

На вопрос отвечает Александр ФЕЙГИН, начальник отдела по сертификации пищевой и промышленной продукции "Приморского центра сертификации":

- Во-первых, на цену влияет упаковка: производители недорогих соков, как правило, разливают их в простые картонные коробки, без "наворотов". А ведь даже пластмассовая крышечка, избавляющая вас от необходимости разрезать или надрывать упаковку, увеличивает стоимость продукта весьма существенно.

Если же говорить о составе, не секрет, что большинство игроков на этом рынке (в том числе и те, о которых вы говорите) сегодня используют в производстве соков концентрат. В чем же разница? Производители дорогих брендовых соков обычно закупают более дорогостоящее сырье стабильного качества, жестко контролируя его на входе. При необходимости смешиваются концентраты с разных плантаций, потому что брендовая продукция сегмента "премиум" всегда должна иметь одинаковый вкус.