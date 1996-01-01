Какой он, правильный кефир?

Часто покупаю кисломолочные продукты и обратила внимание на то, что кефир у разных производителей сильно различается - и на вид, и по вкусу. То же самое можно сказать и про ряженку. Есть ли какие-то нормы, определяющие качество этих напитков, или каждый молокозавод действует на свое усмотрение?

- ГОСТы на кисломолочную продукцию никто не отменял. По нормам ряженка должна иметь чистый кисломолочный запах и такой же вкус, газообразование отсутствует. У кефира вкус может быть слегка острым, допускается дрожжевой привкус и признаки газообразования (это вызвано действием микрофлоры кефирных грибков). Что касается цвета, то у ряженки он светло-кремовый, у кефира - молочно-белый, равномерный по всей массе.

Если говорить о консистенции, то у обоих напитков возможны два варианта: с нарушенным или ненарушенным сгустком - оба они соответствуют нормам. Дело в том, что сегодня в пищевой промышленности применяются 2 способа изготовления кисломолочных напитков - термостатный и резервуарный.

"При первом способе сквашивание и созревание напитка происходит непосредственно в бутылке или в пакете - здесь мы получаем густой кефир с плотным и устойчивым сгустком, - поясняет Татьяна СМИРНОВА, ведущий специалист отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. - Во втором случае брожение напитка производится в больших емкостях, а после того как технологический процесс завершен, его разливают по бутылкам. Такой кефир имеет более однородную консистенцию и напоминает жидкую сметану. Какому напитку отдать предпочтение - решайте сами, это дело вкуса. В советское время кефир производили только термостатным способом, поэтому старшее поколение зачастую выбирает первый вариант, а молодежь - второй".

Недавно в лаборатории идентификации ТГЭУ (ЛИСМИ) прошла дегустация кисломолочной продукции приморских производителей. В составе экспертной комиссии работали специалисты Роспотребнадзора, "Приморского центра сертификации", Приморской ТПП, ОС "Наука-Сервис", представители краевой и городской администраций. Каждому образцу был присвоен персональный код, чтобы гарантировать объективность оценки.

Среди кефиров на первое место вышла продукция ОАО "Зеленые листья" из Спасска (2,5% жирности). Если говорить о ряженке, то здесь наибольшее количество баллов набрал "Артемка" производства ОАО Гормолокозавод "Артемовский" (1% жирности). Лучший варенец, по мнению специалистов, производится на Владивостокском молочном комбинате под маркой "Веселый молочник" (2,5% жирности). А вот наименьшую сумму баллов набрали напитки ООО "Молочные продукты" из с. Хороль. Кстати, после расшифровки кодов эксперты были очень удивлены, ведь хорольская продукция стабильно пользуется спросом у потребителей. Вместе с тем, специалисты отметили, что все представленные образцы совершенно безопасны и соответствуют нормативным показателям.

И еще один насущный вопрос. Сегодня по телевизору широко рекламируют кисломолочную продукцию, которая производится на западе России, например, под маркой "Активиа". Эксперты признают, что это действительно качественный продукт, но все же советуют приморцам приобретать кисломолочные напитки местного производства - это и дешевле, и надежнее.

- Между Москвой и Владивостоком - тысячи километров, а при транспортировке условия хранения могут быть нарушены: это напрямую отражается на полезных свойствах напитка", - говорит Ирина СИРОТА, заведующая ЛИСМИ, секретарь дегустационного совета.