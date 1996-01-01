Китайцы осели в "Китай-городе"

То, что владивостокские рынки в одночасье опустели, вовсе не означает, что все китайцы забрали вещи и уехали в Поднебесную. Поскольку заниматься розничной торговлей с 1 апреля им запрещено только на рынках, наиболее расторопные тут же нашли крышу над головой. В прямом и переносном смысле слова. Их приняли в торговом комплексе "Китай-город" на ул. Выселковой.

Попытки и быстро вселиться в торговые центры "Бачурин" на Баляева и "Надежда" на Спортивной не удались. Соотечественники порасторопнее и побогаче давно заняли там торговые площади. Сгруппировавшись в общину, враз обанкроченные китайские торговцы выслали ходоков на разведку. Те обнаружили "Китай-город", спланированный под продажу строительных материалов. Место не слишком популярное, поскольку находится далеко от остановок общественного транспорта. Зато с арендной платой 600 руб. в месяц за квадратный метр и практически пустое. Хозяева торгового комплекса ООО ПКП тут же смекнули, откуда ветер дует, и через фирму- посредника заключили договор о сдаче комплекса в аренду. Полностью, включая даже 3-й неотремонтрованный этаж.

Коммерческий директор ООО ПКП Павел ТЫРГОЛА рассказал свою "легенду" - фирма-посредник проверяет наличие разрешений на торговлю и дает "добро" на въезд в арендуемые через нее же у "Китай-города площади. "Мы не хотим неприятностей и потому работаем с русской компанией. В случае, если у какого-либо китайца не будет разрешения на торговлю, ей грозит штраф в 800 тыс. руб.", - объяснил Павел Тыргола.

Встретиться с директором фирмы-посредника не удалось, от любопытных скрывается даже ее название. Китайцы тоже отмалчиваются. Им поставлено жесткое условие - распродать свой товар и до 9 мая освободить торговые площади для русских арендаторов. Останутся только представители компаний из южного Китая, торгующие мебелью. Их товар достаточно дорог, чтобы окупить стоимость квадратного метра. На прочих торговцев жалко смотреть: пока мужчины наскоро сколачивают торговые прилавки и полки из необработанного бруса, женщины пытаются зазвать редких покупателей. Не помогает даже заветное слово "распродажа". Для увеличения популярности торгового комплекса с площади Луговой и автовокзала запущены два автобуса с надписью "Китай-город. Распродажа". По радио крутят соответствующую рекламу.

Пик завоза ширпотреба ожидается в начале следующей недели. Товар уже сейчас отдают ниже себестоимости, но хозяева небольших магазинчиков ждут еще более низких цен. "Скупим все оптом. Все равно они ничего домой не повезут", - говорит, присматриваясь к будущему товару, русская продавщица.