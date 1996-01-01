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Лишь 17% cмогут в этом году воспользоваться ипотекой
В 2007 г. общий объем планируемых ипотечных кредитов должен достичь 300 млрд руб., воспользоваться ипотекой смогут около 17% россиян, заявил первый вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, проводя видеоконференцию по вопросам развития ипотечного кредитования.
Как сообщает "Интерфакс", первый вице-премьер отметил, что в 2006 г. лишь 12% семей смогли приобрести жилье с помощью ипотеки.
На сегодняшний день это число не увеличилось, и лишь 10% населения имеют возможность воспользоваться ипотечным кредитованием, добавил первый вице-премьер.
"Эта цифра нас никак не может устраивать", - заявил Д. Медведев, подчеркнув, что необходимо увеличивать не только количество людей, которые имели бы возможность воспользоваться ипотекой, но и географию выдачи кредитов.
Пока, по словам первого вице-премьера, ипотечный рынок крайне дифференцирован: в общем объеме выдаваемых ипотечных кредитов лидируют пять регионов - Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тюменская области. В 2005 г. на них приходился каждый пятый выдаваемый в России ипотечный кредит, в 2006 г. - каждый четвертый.
"Объем выдаваемых кредитов растет, но география остается узкой. В ряде регионов один кредит приходится на 2 тыс. жителей. Эта цифра нас устроить не может", - подчеркнул Д. Медведев.
В то же время он выразил уверенность, что планируемые в 2007 г. показатели - общий объем ипотечного кредитования в размере 300 млрд руб. и возможность получения кредитов для 17% россиян - будут достигнуты.
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