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Лишь 17% cмогут в этом году воспользоваться ипотекой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В 2007 г. общий объем планируемых ипотечных кредитов должен достичь 300 млрд руб., воспользоваться ипотекой смогут около 17% россиян, заявил первый вице-премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, проводя видеоконференцию по вопросам развития ипотечного кредитования.

Как сообщает "Интерфакс", первый вице-премьер отметил, что в 2006 г. лишь 12% семей смогли приобрести жилье с помощью ипотеки.

На сегодняшний день это число не увеличилось, и лишь 10% населения имеют возможность воспользоваться ипотечным кредитованием, добавил первый вице-премьер.

"Эта цифра нас никак не может устраивать", - заявил Д. Медведев, подчеркнув, что необходимо увеличивать не только количество людей, которые имели бы возможность воспользоваться ипотекой, но и географию выдачи кредитов.

Пока, по словам первого вице-премьера, ипотечный рынок крайне дифференцирован: в общем объеме выдаваемых ипотечных кредитов лидируют пять регионов - Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тюменская области. В 2005 г. на них приходился каждый пятый выдаваемый в России ипотечный кредит, в 2006 г. - каждый четвертый.

"Объем выдаваемых кредитов растет, но география остается узкой. В ряде регионов один кредит приходится на 2 тыс. жителей. Эта цифра нас устроить не может", - подчеркнул Д. Медведев.

В то же время он выразил уверенность, что планируемые в 2007 г. показатели - общий объем ипотечного кредитования в размере 300 млрд руб. и возможность получения кредитов для 17% россиян - будут достигнуты.

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