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Мебельщики надеются на помощь правительства

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ситуация на мебельном рынке Приморья существенно изменится, а цены на корпусную мебель местной сборки снизятся, если успешно осуществится затея правительства стимулировать глубокую деревопереработку в стране за счет запретительных пошлин на вывоз необработанной древесины.

По словам местных производителей, основные материалы, из которых производят корпусную мебель (ДСП, МДФ, ДВП) приморские фабрики, закупают на западе России или в соседнем Китае. К сожалению, на территории края производство листового материала и фурнитуры практически отсутствует. Это сказывается на цене продукции: в нее заложены высокие ж/д тарифы и импортные пошлины.

Именно по этой причине нашим мебельщикам сегодня трудно конкурировать с привозной продукцией - сырье у производителей в центре России значительно дешевле, производство поставлено на поток, продукция ближе к эконом-классу, а значит, дешевле. У приморских же мебельщиков акцент делается на индивидуальные заказы и салонное обслуживание, ориентация - на средний класс. Но несмотря на это, доля местных производителей в сегменте корпусной мебели постепенно растет. Хотя самих производителей и становится меньше (к примеру, практически ушли с рынка "Мизгирь" и "Квадрат"), зато растут объемы у лидеров - компаний "Австролюкс", "Восток-мебель", "Анкер".

А вот рынок мягкой мебели на 60% принадлежит местным производителям. Его делят между собой такие известные производители, как "Дельфин", "Анюта", "Димир", "Восток-мебель", "Верена", "Форма". На долю привозной мягкой мебели приходится около 40%. Большую часть в ней составляет продукция того же ценового сегмента от российских производителей: "Шатура", "Ладья", "Райвел-Дизайн". Есть также продукция из Китая и других стран Юго-восточной Азии.

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