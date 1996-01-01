Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мебельщики надеются на помощь правительства
Ситуация на мебельном рынке Приморья существенно изменится, а цены на корпусную мебель местной сборки снизятся, если успешно осуществится затея правительства стимулировать глубокую деревопереработку в стране за счет запретительных пошлин на вывоз необработанной древесины.
По словам местных производителей, основные материалы, из которых производят корпусную мебель (ДСП, МДФ, ДВП) приморские фабрики, закупают на западе России или в соседнем Китае. К сожалению, на территории края производство листового материала и фурнитуры практически отсутствует. Это сказывается на цене продукции: в нее заложены высокие ж/д тарифы и импортные пошлины.
Именно по этой причине нашим мебельщикам сегодня трудно конкурировать с привозной продукцией - сырье у производителей в центре России значительно дешевле, производство поставлено на поток, продукция ближе к эконом-классу, а значит, дешевле. У приморских же мебельщиков акцент делается на индивидуальные заказы и салонное обслуживание, ориентация - на средний класс. Но несмотря на это, доля местных производителей в сегменте корпусной мебели постепенно растет. Хотя самих производителей и становится меньше (к примеру, практически ушли с рынка "Мизгирь" и "Квадрат"), зато растут объемы у лидеров - компаний "Австролюкс", "Восток-мебель", "Анкер".
А вот рынок мягкой мебели на 60% принадлежит местным производителям. Его делят между собой такие известные производители, как "Дельфин", "Анюта", "Димир", "Восток-мебель", "Верена", "Форма". На долю привозной мягкой мебели приходится около 40%. Большую часть в ней составляет продукция того же ценового сегмента от российских производителей: "Шатура", "Ладья", "Райвел-Дизайн". Есть также продукция из Китая и других стран Юго-восточной Азии.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз