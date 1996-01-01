Ситуация достаточно тревожная

- "Приморнефтепродукт" последнее повышение цен провел в марте 2006 г. Далее последовала масса заявлений, что на этом уровне мы долго не продержимся. Как видите, выдержали. Только с 1 апреля этого года мы подняли цены в среднем на 50 коп, или 3-4%. И то только после того, как рентабельность у нас спустилась до 2%. Ситуация в целом достаточно тревожная. Есть прогнозы, согласно которым в течение года закупочные цены на дизельное топливо вырастут на 14%, на высокооктановый бензин - на 10-12%. Это связывают и с сезонным повышением спроса, и с ростом цен на нефть, и с понижением с 1 апреля экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты, что приведет к переориентации потоков нефти на Запад.

Во второй половине прошлого года было несколько повышений оптовых цен на топливо. Мы выдержали и повышений со своей стороны не проводили. Правда, ценой потери собственной прибыли. Резервы были небольшими и уже исчерпаны. И это при том, что с 1 января выросли энерго- и ж/д тарифы, а за ними потянулись и все услуги. Естественно, все это сказывается и на нас. Думаю, что цены на топливо до конца года повысятся еще на 8-10%.