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Где купить сакуру?
- Хочу посадить на своем приусадебном участке японскую сакуру и кипарис. Где эти растения можно купить во Владивостоке?
- Сакуру вы не купите нигде, - честно ответили владельцы питомников, специализирующихся на выращивании кустов и деревьев для ландшафтного дизайна. У хозяйки крупного частного питомника в пригороде Владивостока Татьяны ДОБРЫНИНОЙ на саженцы сакуры записываются, как на борзых щенков. Деревца для пересадки созреют года через четыре, их приходится выращивать из косточек. Процесс, как вы понимаете, долгий. Завезти во Владивосток саженцы из Японии не позволяет карантинная служба.
- Есть более простой способ. Для многих приморцев сакура - это не вишневое дерево с красными в начале вегетационного периода листьями, а куст сливы трехлопастной, в просторечии - миндаль, - объяснили специалисты из "Группы ландшафтного дизайна". - Посадите его, оно красивое и неприхотливое в уходе".
Что же касается кипариса, а также хвойных растений, то на юге края есть два специализированных питомника: одно в пригороде Артема - "Скиба" и другое в п. Горнотаежном при ДВО РАН. Широкий выбор саженцев предлагает питомник "Кипарисово" (пос. Кипарисово).
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