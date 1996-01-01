Русская зона появится в Чанчуне?

Китай и Россия намерены создать в провинции Цзилинь транснациональную экономическую зону в целях усиления приграничного торгово-экономического сотрудничества между странами.

По сообщению "Жэньминь жибао", провинция Цзилинь занимает важную позицию в развитии торгово-экономических связей Китая с Россией. В последние три года товарооборот между провинциями растет в среднем на 80% в год. В 2006 году общий объем товарооборота между двумя сторонами составил почти $400 млн.