Стройка века начинается с идеи

В недалеком прошлом Дальний Восток России поражал приезжающих не только своими просторами, но и размахом ведущегося строительства. Одновременно строились сотни крупных объектов, появлялись новые поселки и города. Всюду, вплоть до отдаленных деревень, в глаза бросались башни кранов и груженные строительными материалами грузовики. Сейчас этот ритм можно встретить на редких объектах.

В масштабах региона строек века практически нет, удельный вес всех строительных объектов настолько мал, что можно смело утверждать, что богатейший регион осваивается не теми темпами, которые сегодня нужны России. Тем не менее, уже заметно, что в центре в последнее время пытаются от "обороны" в развитии региона перейти в "наступление". Генеральный директор ЗАО "СП "Владитал" Александр СМИРНОВ считает, что это "наступление" может быть успешным только в том случае, если строительный комплекс ДВФО найдет в себе силы работать по-новому.

- Александр Степанович, в чем вы видите перспективы строительной отрасли Дальнего Востока? Что ей светит в будущем?

- Нельзя сказать, что ее перспективы очень радужные. Думаю, что, как и у других отраслей региона, впереди у нее нелегкие времена. Я это не к тому, что пугаю других или сам боюсь, а к тому, что расслабляться нам не придется - это точно.

- Что, по вашему мнению, необходимо, чтобы стройка на Дальнем Востоке снова "пошла в гору"?

- Я не знаю всех нюансов высокой политики: как к нам привлекаются инвестиции, почему они не идут в регион. Но с позиции строителя думаю, что нужна хорошая, интересная идея, в которую инвесторы станут вкладывать деньги. Для Якутии, это понятно, алмазы, на Сахалине - нефть.

- А что может стать "изюминкой" для Приморья, где нет алмазов и черного золота в таких количествах?

- Здесь, например, строительство моста на о. Русский. Его строительство во время своего недавнего приезда во Владивосток поддержал руководитель Минэкономразвития Герман ГРЕФ. На мой взгляд, этот проект хорошо обоснован, и если на него будут выделены государственные инвестиции, то, конечно же, должно наметиться какое-то оживление.

Или другой известный проект: построить перегрузочный транспортный узел в п. Вольно-Надеждинском, который концентрировал бы и более рационально распределял транзитные грузы, идущие через порты края. Это хорошая идея, и под нее, конечно же, могут дать деньги предприятия транспортного комплекса, грузовладельцы и грузоотправители, для которых очень привлекательна более ритмичная и дешевая переработка грузов.

Побольше бы таких идей - и в регион пойдут инвестиции. То есть главный вопрос сегодня в том, чтобы заинтересовать инвестора.

- Считается, что сегодня без перспективы получения сверхприбыли хорошего инвестора калачом не заманишь что-либо строить. Другое дело, например, частник, который на этапе фундамента входит в долевое участие по строительству нового жилого дома, а на этапе готовой коробки продает свою долю. Таким образом, он может зарабатывать достаточно, чтобы за год-другой приумножить свой капитал.

- Конечно, инвестор, вкладывая деньги, рассчитывает заработать приличную прибыль. Это понятно, когда он хочет получить хороший объект и старается соблюдать пропорцию "цена - качество". Есть и другой вариант, когда инвестор при минимальных затратах хочет получить товар, который затем можно перепродать покупателю подороже, не заботясь о качестве построенного. Я думаю, что подобная ситуация - дело контролирующих органов.

Обычно наш клиент, собираясь строить, исходит из своих желаний и финансовых возможностей. Бывает, приходит: "У меня столько-то денег, и я хочу построить то-то. Можем ли мы договориться?" Вот и приходится решать задачу: что на конкретные средства заказчика можно построить и какого качества? Здесь очень важно умение находить общий язык с клиентом.

- Недавно, просматривая статистику, обратил внимание, что в некоторых регионах ДВФО более половины строительных компаний за первое полугодие 2005 г. сработали себе в убыток. Может быть, статистика неоткровенна или до конца года им все же удастся наверстать и компенсировать прежние потери?

- Вообще рентабельность строительной отрасли сегодня достаточно низкая. У нас во "Владитале" она составляет примерно 8-9%. Притом, что само по себе строительство - тяжелый труд. Хлеб здесь нелегкий, и очень высока расходная часть.

Но, работая на объектах коммерческого заказчика или инвестора, мы можем договориться с ним о приемлемых для него ценах при необходимом качестве строительных услуг и о достойной зарплате нашим рабочим.

- Это сколько же?

- Зарплата строителя во Владивостоке сегодня должна быть в пределах хотя бы 16-18 тыс. рублей в месяц и даже выше 20 тысяч - это чтобы нормально жить при нынешних ценах.

- И удается так зарабатывать?

- Если говорить о бюджетных объектах, то зарплата на таких объектах у строителей получается всего по 8-10 тыс. рублей в месяц. То есть работать на них, с точки зрения зарабатывания денег, сложно. К сожалению, бюджетное ценообразование у нас сегодня жестко регламентировано не совсем близкими к жизни расчетами.

Думаю, что сегодня в большинстве случаев на объектах, где платятся бюджетные деньги, работают малограмотные строители, которых выставляют недостаточно добросовестные фирмы. Наши квалифицированные специалисты на таких объектах, к сожалению, не могут получить хорошей зарплаты. А "дешевые" фирмы, используя разные схемы ухода от налогов, позволяют себе обналичивать деньги и за счет этого повышать рабочим заработок, что было бы совершенно невозможно, если бы им приходилось платить за труд строго по расценкам, честно уплачивая все налоги. В этом весь парадокс: большие бюджетные деньги тратятся сегодня малоэффективно.

- То есть конкурсная система, практикуемая сегодня, не позволяет выбрать оптимального подрядчика?

- Конкурсы выявляют не лучшего, а наиболее дешевого. Критерий тут один. Кто предложит меньшую цену за выполнение строительных работ, тот чаще и выигрывает конкурсы. Но "дешевый" - не значит "лучший". В этом плане у нас в крае, хотя и сложно, но можно работать. Значительно лучше вопросы с ценообразованием в строительстве при работе с бюджетными средствами решаются в Хабаровске - мягче и как раз с тем пониманием, что строитель не должен работать себе в убыток.

- Многие сегодня жалуются, что их бизнес задавлен налогами. Есть ли актуальная необходимость для дальневосточных строителей вводить какие-то налоговые льготы?

- Что касается нашей компании, то мы уже привыкли к налогам, которые платим. Хотя того количества денег, которое остается после их уплаты, не дает нам возможности развивать производство. Конечно, мы кормим своих людей, платим им более-менее приличную зарплату, но закупать необходимые нам новые технологические линии по производству строительных материалов, оборудование и строительную технику не в состоянии.

Мы понимаем, что для государства налоговая политика - это, во-первых, инструмент управления экономикой, а во-вторых, средство для зарабатывания денег в бюджет страны. Но мы считаем, что если государство заинтересовано в развитии региона или какой-то отдельной отрасли, которая особенно нужна, то возможно создать более льготные налоговые условия, и тогда этот регион или отрасль будут развиваться совсем другими темпами. В данном случае, на наш взгляд, государство либо не может, либо не хочет, чтобы на Дальнем Востоке развивалась местная строительная индустрия и активно велось строительство.

- В столицах уже давно начался настоящий строительный бум. Там нет проблемы найти средства, скорее существует проблема найти место под строительство.

- Мы тоже решаем проблему нехватки средств, привлекая заемные деньги. С самого основания нашей компании, а нам скоро будет 15 лет, мы обслуживаемся в Дальневосточном банке. Мне нравится, как работают специалисты банка. Все делается на высоком профессиональном уровне. Очень грамотный специалист, профессионал своего дела руководитель банка Ядвига ДОБРЯНСКАЯ. К тому же она тонкий политик в разнообразных банковских вопросах. Мы поздравляем Дальневосточный банк, ровесника "Владитала", с 15-летием и надеемся, что со временем банк сможет совместно с нами участвовать в значительных строительных проектах.

- А что сегодня, кроме денег, вы считаете особенно необходимым для успешной работы дальневосточных строителей?

- Если говорить конкретно о нашей компании, то необходимо совершенствовать существующие и осваивать новые технологии производства строительных работ, искать еще более эффективные.

- И это при том, что вы уже далеко впереди многих на местном рынке строительных услуг?

- Нам важно никогда не отставать. Тем более что перспектива вступления нашей страны в ВТО вполне реальна, а это приведет к тому, что на наш рынок придут суперсовременные строительные фирмы со своим капиталом, с хорошей техникой, с обученным персоналом. И тогда, если не перестроимся, можем оказаться неконкурентоспособными.

- И в чем слабость строительного комплекса Дальнего Востока перед иноземными конкурентами. Что мы можем им противопоставить?

- Мое мнение: надо снижать себестоимость строительства. Это одна из главных задач, которая должна способствовать удешевлению нашего строительного бизнеса.

Прежде всего, это можно сделать за счет производства у нас на Дальнем Востоке современных недорогих строительных материалов. Сейчас мы в основном везем их из-за границы или из западных регионов страны, оплачивая достаточно высокие таможенные сборы и железнодорожные тарифы. Цены на эти привозные материалы по сравнению с московским рынком очень высоки.

У нас нет современных производств новых строительных материалов. Остаются все те же заводы ЖБИ, которые были 15-30 лет назад, а новые предприятия по большому счету не строились. Надо срочно перевооружаться.

Второй момент, над которым необходимо работать, - это дефицит в строительной отрасли Дальнего Востока квалифицированных кадров. Наша компания, как и многие другие, остро испытывает на себе кадровый голод. Ветераны уходят, а среди молодых специалистов, к сожалению, редко встречаются работники нужной нам высокой квалификации. При этом, если инженеров еще можно найти, то строительных рабочих явно недостаточно. Нужен приток рабочей силы.

- В этом случае оправдано привлечение иностранной рабочей силы?

- Это вынужденная мера. На работах, требующих высокой квалификации, мы справляемся своими силами - бригадами настоящих профессионалов.

- Вероятно, чтобы сохранить в отрасли лидирующие позиции, нашим строителям требуется более тесная межрегиональная кооперация?

- Чтобы нам кооперироваться между регионами, нужны масштабные проекты, для осуществления которых такая кооперация была бы экономически целесообразна.

Думаю, что в Приморье таким проектом может стать строительство нефтяного комплекса. На объекте такого уровня могут, кстати, работать наши компании, неплохо зарекомендовавшие себя, например, при строительстве оснований буровых платформ в порту Восточном.

В целом кооперация строителей ДВФО сегодня идет без какой-либо указки сверху. Не стихийно, а по экономическим законам, которые диктует наша жизнь. Для осуществления относительно небольших проектов мы кооперируемся на своем уровне и во Владивостоке, и в Приморье.

- Вашу компанию приглашают работать в другие регионы ДВФО?

- Мы работали на Сахалине: в Холмске, Южно-Сахалинске, пробовали работать на Камчатке. В 2006 году нас приглашают в Ванино. Пока не замахивались на Чукотку, но можем: есть у нас хорошо знакомые владивостокские компании, которые в последние два года там неплохо заработали. Пример вдохновляет.