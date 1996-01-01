Его величество ОФИС

Что отличает успешную компанию от любой другой? Прежде всего понимание, что в организации дела важно все. И создание рабочего интерьера в том числе. Ведь современный деловой человек проводит в офисе огромную часть времени. Здесь приходят в голову гениальные идеи, здесь заключаются договоры, здесь рождается только ваш неповторимый фирменный стиль работы. Поэтому все, что вас окружает, либо работает на успех, либо мешает добиться желаемого.

Профессиональный подход к формированию эргономичного и современного офиса - вот главный козырь, что отличает пришедшую на приморский рынок санкт-петербургскую компанию ДЭФО. С 1998 г. ДЭФО специализируется на разработке, производстве, оптовой и розничной продаже офисной мебели. Свою миссию компания видит в комплексной и профессиональной организации рабочего пространства каждого российского офиса и старается предложить своим клиентам все необходимое для решения этой задачи. Сегодня продукцию ДЭФО с удовольствием покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Хабаровске. Во Владивостоке ДЭФО представляет мебельный салон "Ильм". В совместных планах компаний ДЭФО и "Ильм"- создание мощной структуры по торговле офисной мебелью во Владивостоке и крае.

В отличие от многих других компаний, ДЭФО постоянно совершенствует свои производственные мощности. В прошлом году была введена в эксплуатацию новая фабрика, оснащенная по последнему слову техники. Оборудование, установленное здесь, по производительности и качеству не имеет аналогов в СНГ и позволяет изготавливать настоящую высококлассную мебель. Только один пример - установленные производственные центры с числовым программным управлением, обеспечивают точность при распиловке криволинейных деталей до 0,05 мм. На производстве внедрена система управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9000, которая гарантирует стабильность качества и наилучшее соотношение цена-качество выпускаемой продукции.

Производственная мощность новой фабрики сегодня составляет 210 тысяч единиц мебели в год. После ввода в эксплуатацию в 2005-2006 годах второй и третьей очереди предприятие станет одним из крупнейших в СНГ производителей корпусной мебели. ДЭФО - участник и победитель многих профессиональных конкурсов. Одно из последних достижений - Гран-при 16-й международной выставки "Мебель-2004". Такую награду получила программа офисной мебели "Берлин", она же была награждена дипломом "За лучшую дизайнерскую разработку".

Цена производимой мебели - особенная гордость ДЭФО. В результате тщательно продуманной стратегии она всегда остается лучшей на рынке. Что интересно, в салоне "Ильм" цены на представленную продукцию те же, что в выставочных залах Санкт-Петербурга. Кроме того, на складе во Владивостоке есть практически весь спектр создаваемых питерцами коллекций офисной мебели. Классика для тех, кто во всем предпочитает строгость, эксклюзивные детали - для самых взыскательных покупателей, легкие формы - для любителей современного дизайна, плюс комбинаторные возможности рабочих мест - для создания модного открытого офиса. Дизайн и качество мебели таковы, что позволят на долгое время создать в вашем офисе совершенный интерьер, с элегантной и чистой атмосферой. Гарантийный срок обслуживания - до 10 лет. Вся мебель выполнена из экологически чистых материалов с прочным покрытием, надежной соединительной фурнитурой. На всю продукцию предоставляются сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты.

В лице ДЭФО любая компания приобретает надежного партнера, у которого есть отличная производственная база, профессионализм управленческого и технического персонала, четкая ориентация на конечного потребителя и большой опыт, накопленный за годы работы в мебельной отрасли. Ну, а сервис от компаний ДЭФО и "Ильм" включает весь спектр услуг для частных и корпоративных клиентов: доставка и сборка мебели, бесплатный вызов консультанта - дизайнера, выполнение компьютерного дизайн-проекта, фирменные дисконтные карты " DEFO CLUB CARD" , предоставление каталогов, издание и рассылка всем клиентам газеты "ДЭФОФИС" с новостями от компании и массой полезной информации.

Продукция ДЭФО во Владивостоке - в мебельном салоне "Ильм". г. Владивосток, ул. Комсомольская, 1, офис 215. Тел. 300-103, тел./факс 453-777.