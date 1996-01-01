"Лучший товар Приморья" отмечает юбилей

Предприятия Приморского края приглашаются к участию в конкурсе "Лучший товар Приморья-2007". Конкурс состоит из пяти номинаций: продовольственная продукция; промышленная продукция для населения; продукция производственно-технического назначения; изделия народных художественных промыслов; услуги.

Каждое предприятие может подать заявку на участие сразу в нескольких номинациях. Как рассказала ДДГ "ЗР" Галина УРАСКИНА, начальник отдела аккредитации и информации ФГУ "Приморский ЦСМ", среди конкурсантов обычно преобладают производители продовольственных товаров. К сожалению, в прошлом году приморские компании проявили слабую активность - в конкурсе приняли участие 26 предприятий, которые представили 42 вида продукции. Г-жа Ураскина выразила надежду, что на этот раз участников будет больше, тем более что нынешний конкурс является юбилейным - десятым.

Заявки принимаются до 11 мая в ФГУ "Приморский ЦСМ" и ФГУ "Находкинский ЦСМ".