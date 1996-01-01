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Марикультура добралась до продфорума
Выставка "Дальагро. Продовольствие" станет главным событием Третьего Приморского продовольственного форума, который откроется во Владивостоке 3 апреля. Впервые на форуме будут представлены: морская капуста, трепанг, мидии и гребешок, выращенные на морских плантациях края.
Морские деликатесы, которые поставляет на внутренний и зарубежный рынок 21 местная компания Приморья, заявлены для участия в выставке "Дальагро. Продовольствие".
Как отметил заведующий отделом мясо-молочной и хлебопекарной промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации края Виктор ПОМАРЕВ, марикультура не единственная новинка форума. В числе новшеств - завод по переработке грибов и широкий ассортимент чая, представленные китайскими партнерами.
Традиционно на выставке "Дальагро. Продовольствие" посетители увидят весь спектр продукции приморских сел: овощи, грибы, семена, сушеные пряности. Самым крупным разделом выставки станет продовольственный.
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