Марикультура добралась до продфорума

Выставка "Дальагро. Продовольствие" станет главным событием Третьего Приморского продовольственного форума, который откроется во Владивостоке 3 апреля. Впервые на форуме будут представлены: морская капуста, трепанг, мидии и гребешок, выращенные на морских плантациях края.

Морские деликатесы, которые поставляет на внутренний и зарубежный рынок 21 местная компания Приморья, заявлены для участия в выставке "Дальагро. Продовольствие".

Как отметил заведующий отделом мясо-молочной и хлебопекарной промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации края Виктор ПОМАРЕВ, марикультура не единственная новинка форума. В числе новшеств - завод по переработке грибов и широкий ассортимент чая, представленные китайскими партнерами.

Традиционно на выставке "Дальагро. Продовольствие" посетители увидят весь спектр продукции приморских сел: овощи, грибы, семена, сушеные пряности. Самым крупным разделом выставки станет продовольственный.