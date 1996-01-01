REGNUM пришел во Владивосток солидно и весело

На информационном поле региона становится все теснее. Во Владивостоке на прошедшей неделе состоялось официальное открытие дочернего отделения информагенства REGNUM - REGNUM-Приморье.

На презентации, которая состоялась в популярном клубе Yellow Submarine и собрала порядка ста человек местных политиков (был даже депутат Госдумы от Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ) и представителей СМИ, главный редактор агентства Константин КАЗЕНИН, специально прилетевший во Владивосток, сообщил, что REGNUM-Приморье не собирается конкурировать с местными агентствами, а ставит перед собой задачу прежде всего удовлетворить потребности в информации из региона на федеральном уровне. Директором отделения стал журналист Илья КОВАЛЕВ.

Собравшуюся публику потчевали щедрым фуршетом, а также веселили модными ныне во Владивостоке резидентами Comedy Club Vlad Style.