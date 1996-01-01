В единственном экземпляре

Стремление быть "не таким, как все" заводит состоятельных клиентов так далеко, что многие уже не довольствуются одеждой известных европейских марок и вместо модных магазинов отправляются в ателье.

Тенденция к персонализации в последние годы наблюдается повсюду, и рынок чутко реагирует на запросы клиентов, предлагая загородные дома по индивидуальному проекту, индивидуальные туры, эксклюзивные украшения... Возрастающий спрос на индивидуальный пошив является отражением той же самой тенденции в мире одежды.

"Модная одежда известных марок всегда узнаваема, а мы создаем действительно эксклюзивные вещи, - говорит Наталья ЗАЙЦЕВА, директор салона-ателье "Фон Фасон". - Наше ателье изначально задумывалось как люксовое: высокое качество исполнения диктует соответствующие цены. Важно понять, что индивидуальный пошив, в принципе, не может стоить дешево. На Западе считается престижным, когда у человека есть свой мастер, и там одежда, сшитая на заказ, стоит намного дороже, чем готовая. А в нашей стране пока действуют стереотипы: бывает, что человек готов платить за бренд, а за индивидуальный подход - не готов. Радует, что ситуация постепенно меняется. Наше ателье открылось около года назад, но недостатка в клиентах мы не испытываем".

"Дорого, да любо" - эта поговорка очень точно характеризует отношение современного заказчика к услуге индивидуального пошива. "В последнее время клиенты больше стали обращать внимание на качество, - отмечает Наталья ЗАЯКИНА, заместитель директора центра моды "Энигма". - Многие рассуждают так: лучше иметь меньше вещей, но действительно достойных, чтобы каждый день выглядеть на все сто".

Отсюда и расслоение на рынке ателье. Предприятия, рассчитанные на клиента не слишком притязательного и поддерживающие невысокий уровень цен, признают, что заказов становится все меньше, в результате чего часть ателье закрывается, а другие балансируют на грани рентабельности. А вот те, кто может обеспечить безупречное качество пошива, вплоть до мельчайших деталей, сегодня завалены заказами, и к ним выстраиваются очереди, несмотря на то, что такая услуга стоит достаточно дорого.

Профессионалы утверждают: одежда, сшитая по индивидуальному заказу, действительно отличается от купленной. Если с вами работали квалифицированные мастера, посадка по фигуре будет идеальной. В самом деле, очень редко можно встретить человека, полностью соответствующего стандартам, которые используются в серийном производстве. "К тому же, одежда, сшитая на заказ, несет в себе особую энергетику, тепло человеческих рук, - уверена Наталья Зайцева. - По сути, это ручная работа".

Целый ряд ателье сегодня делают ставку на комплексный подход: кроме услуг по индивидуальному пошиву, они предлагают клиенту ткани и фурнитуру, что очень удобно. Разумеется, подбирая товар, который будет выставлен в салоне, люксовое ателье старается выдерживать планку. "У нас представлены ткани из последних коллекций ведущих европейских фабрик, которые работают с известными домами моды", - подчеркивает Наталья Зайцева.

Конечно, все не так просто: несмотря на возрастающий спрос на индивидуальный пошив, некоторые потенциальные клиенты продолжают терзаться сомнениями. "Если я покупаю готовую одежду, то сразу вижу, что она мне идет, - делится размышлениями одна состоятельная дама. - Если же я обращаюсь в ателье, то иду на риск: вдруг, заплатив немаленькую сумму и потратив время, я не получу желаемого результата?"

Специалисты отвечают на этот вопрос так: все зависит от квалификации мастеров, которые работают в ателье. "Костяк нашего предприятия составляют профессионалы с большим опытом работы, - говорит Вера ДАШУТИНА, директор ателье "Эксклюзив". - Они постоянно повышают свою квалификацию, отслеживают модные тенденции, экспериментируют с новыми видами тканей - одним словом, мы всегда "держим руку на пульсе", и клиенты нам доверяют. Заказы идут круглый год, хотя рекламу мы не даем уже давно: информация передается из уст в уста".

"Хороший модельер должен быть не только профессионалом в своем деле, но и в какой-то степени психологом, - считает Наталья Зайцева. - Он должен понять, чего хочет клиент, угадать его стиль и почувствовать, что будет носить человек, а к чему он еще не готов. Разработка модели - не что иное, как совместное творчество модельера и клиента. Бывает, что на это уходит не один час, а результат может получиться совершенно неожиданным. Когда человек становится нашим постоянным клиентом, мы узнаем его еще ближе, начинаем понимать друг друга с полуслова, и работать становится проще".

Постоянные клиенты ателье признают, что индивидуальный пошив требует времени и сил, но для многих это очень увлекательный процесс, доставляющий удовольствие. А главное, когда он, наконец, завершается, и вы получаете на руки готовый, "с иголочки", костюм, пальто или платье, то действительно можете быть уверены: вы - неповторимы!