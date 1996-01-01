На золотой диете

2006-й, в отличие от его предшественника, можно считать годом обновления активов в золотодобывающей отрасли, а также годом активных поисковых и геологоразведочных работ на золото. Процессы консолидации также имели место, но по своим масштабам, как и прогнозировалось, отошли на второй план.

Если падение добычи 2005 года в России было в некоторой степени неожиданностью, то итоги 2006 года оправдали прогноз. По предварительной информации Министерства финансов, производство золота составило 165,6 т, что на 1,5% меньше уровня 2005 г.

Досье Объем производства добычного золота в 2006 году составил 148,8 т, попутного - 19,4 т, вторичного - 4,9 т. В 2005 г, согласно данным Минфина, в России было произведено 168,1 т золота, из которых 152,1 т - добычное, 11,1 т - попутное, 4,9 т - вторичное золото.

По данным Союза золотопромышленников, падение добычи пришлось на россыпные месторождения. Потерянные 9,6 т россыпного золота были лишь частично - на 5,2 т - компенсированы добычей рудного.

Тенденцией года стало очередное снижение числа золотодобывающих предприятий - на 3,7% (на 59 предприятий). По отношению к 2002 году их сокращение составило 27,9% (176 предприятий). Примером неутешительной статистики стало снижение на целых 13% (56) числа предприятий, работающих на россыпях, чья годовая добыча достигала 500 кг золота.

Вниз и еще раз вниз

Напомним, что после трех лет стабилизации, пришедшиеся на 2002-2004 годы, объемы добычи и производства золота в 2005 году резко снизились. Добыча сократилась на 4,3%, до 152,026 т, производства - на 3,5%, до 168,032 т. Снижение тогда коснулось практически всех регионов России, кроме Амурской, Читинской областей и Чукотки. В прошлом году падение добычи затронуло и Амурскую область. И, как отмечают наблюдатели, добычу золота снизили почти все иностранные компании, работающие в России, кроме Peter Hambro Mining (владелец "Покровского рудника").

Вместе с ухудшением общего состояния добычи в отрасли продолжает возрастать роль крупных добывающих предприятий. Если в 2005 году их доля в объеме добычи составляла 65,9%, то в 2006 году она достигла 71,5%. В прошлом году ведущие золотодобывающие компании увеличили добычу на 5 т.

"Снижение добычи драгметаллов, затронувшее почти все золотодобывающие регионы страны, говорит о системном характере проблемы", - прокомментировал эту ситуацию губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ. Он, как и многие аналитики, видит основные причины в истощении минерально-сырьевой базы россыпных месторождений, отсутствии прироста запасов и недостатке финансирования в подготовительный период мелких недропользователей. Работе отрасли мешает продолжающийся рост издержек производства, связанный с повышением цен на топливо и энергоносители, несовершенство нормативной базы в сфере недропользования. Как видим, это все те же проблемы, о которых говорится не первый год. Несмотря на активный мониторинг со стороны агентств по недропользованию действующих лицензий и выполнения лицензионных условий, в некоторых регионах все еще остается проблемой присутствие в отрасли неработающих предприятий. По тем или иным причинам они не осваивают месторождения и не сдают их в фонд недр для последующего распределения. Например, в Магаданской области из 188 владельцев лицензий на разработку россыпных месторождений в прошлом году фактически работали только 125 предприятий.

Состоянию дел в золотодобывающей отрасли страны не помогло вмешательство президента страны Владимира ПУТИНА, который год назад в Магадане высказывался за скорейшую разработку правовой и финансово-экономической модели развития отечественной золотодобычи. Президент предлагал разработать комплекс мер для повышения рентабельности освоения отдаленных месторождений золота, учитывая, их труднодоступность, отсутствие развитой транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры. Но воз, как говорится и ныне там.

В такой ситуации Россия в 2007 году еще более снизит производство золота, считает председатель Союза золотопромышленников Валерий БРАЙКО. По его оценке снижение может составить 3-3,5 т. В общей же сложности, по прогнозу Союза, за три года, начиная с прошлого, снижение золотодобычи в России составит до 15 т.

Как считает Брайко, "падение золотодобычи будет приостановлено только после ввода в эксплуатацию новых предприятий на месторождениях "Наталка" в Магаданской области, "Купол" и "Майское" в Чукотском автономном округе и ряде других районов. Но это уже будет в 2010 году".

А пока один факт, имеющий отношение уже к этому году, - прекращена добыча золота "Омолонской золоторудной компанией" в Магаданской области.

Ситуация в регионах

В 2006 году артели, прииски и рудники Амурской области добыли 14,469 тонны золота, что на 239 кг меньше, чем в 2005 году. Показатели ухудшились у 39 предприятий, ведущих россыпную добычу. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение объемов золотодобычи в области и связывают это в первую очередь с отсутствием в регионе системных геологоразведочных работ.

Не менее драматично складывается ситуация с добычей золота и в Хабаровском крае. По итогам 2006 года падение добычи золота здесь составило около 10%, продолжилось сокращение его производства.

Не выполнено плановое задание по добыче золота в Магаданской области. В 2006 году было произведено 17,7441 т золота, что ниже показателя 2005 г. на 5230,1 кг (22,9742 т). В общем объеме золото, добытое из коренных месторождений, составило 6,9651 т, что на 4,0479 т меньше, чем в 2005 г. Из россыпных месторождений было добыто 10,779 т, т. е. на 1,1822 т меньше, чем годом ранее.

Как сообщил Прайм-ТАСС, недропользователи Республики Саха (Якутия) в 2006 г. увеличили добычу золота на 6% в сравнении с предшествующим годом и довели ее до 19,919 т. Напомним, что в 2005 году при плане 19,5 тонны золота горняки добыли всего 17 т.

До 4,881 тонны за 2006 год увеличена добыча золота в Чукотском автономном округе (ЧАО), сообщает пресс-служба правительства ЧАО. По сравнению с 2005 годом она выросла на 4,37%. В общем объеме 2,793 тонны - это золото, добытое на россыпных месторождениях.

На территории ЕАО работающие там китайские предприятия смогли добыть в прошлом году всего 20 кг драгоценного металла, хотя годовая квота превышает 90 кг золота. Такие объемы добычи драгоценного металла, по свидетельству наблюдателей, не устраивают ни самих китайцев, ни тем более агентство по недропользованию. Какие-либо карающие меры в отношении добывающих компаний агентство вряд ли предпримет, так как это единственные оставшиеся на добыче золота в области недропользователи, хотя запасы в автономии составляют около 300-400 т золота, преимущественно рудного.

По мнению начальника управления недропользования МПР Хабаровского края Николая ИЩУКА, проблемы с выполнением заданий по добыче золота в Хабаровском крае в прошлом году объясняются падением содержания золота в руде на таких крупных месторождениях, как "Многовершинное" и "Хаканджа", выпадением из производства рудника "Рябиновый", а также отсрочкой с вводом месторождения "Албазино", освоением которого занимается ОАО "Полиметалл" (прогнозные ресурсы 35,3 т золота). В ряду других причин падения добычи в регионе в целом отмечаются низкая инвестиционная привлекательность поисковых работ и освоения малорентабельных месторождений. По мнению руководителя регионального агентства по недропользованию в ДВФО Александра БОЙКО, остается низкой эффективность геологоразведочных работ. При росте финансовых затрат на ГРР в прошлом году на 25% прирост запасов золота составил всего 7%.

Что касается перспектив разработки "Албазино", то его владелец "Полиметалл" намерен запустить месторождение к концу 2009 года. Деньги на это, по словам генерального директора Виталия НЕСИСА, уже найдены. Более того, в этом году компания приобрела еще три лицензии на добычу золота и серебра в Хабаровском крае через свою дочку - ОАО "Охотская горно-геологическая компания". Новые участки расположены в непосредственной близости от золотосеребряных месторождений "Хаканджинское" и "Юрьевское", разрабатываемых ОАО "Полиметалл" в Охотском районе края, что, как считает руководство компании, позволит эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру.

Кто кого купил

Общемировой тенденцией последних лет стали процессы консолидации золотодобывающих активов. Объемы сделок по слияниям и поглощениям в мире в золотодобывающем секторе достигли в 2006 году $19,3 млрд. Это стало рекордным показателем, цифра в три раза превышает аналогичную за 2003 год. Особенность подобных сделок, отмеченная в 2006 г., в том, что объектами поглощений почти в 80% случаев становились компании, работающие в странах с политически стабильными режимами, куда, судя по числу сделок, вошла и Россия. Большинство поглощений являлись дружественными, направленными на приобретение крупных месторождений с низким содержанием золота или золота и меди в руде, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию.

По прогнозам аналитиков "НБЛзолото", в нынешнем году процесс слияний и поглощений будет сфокусирован на компаниях, владеющих неосвоенными месторождениями, так как их приобретение обходится дешевле покупки компаний, уже ведущих золотодобычу.

Буквально недавно крупнейший российский игрок на рынке золота ОАО "МНПО Полиметалл" объявил о формировании стратегического альянса с AngloGold Ashanti. Соглашение предусматривает создание совместного предприятия с распределением долей участия между компаниями в размере 50% на долю каждого участника. Основным направлением деятельности предприятия станет идентификация, приобретение и развитие привлекательных золоторудных месторождений. Взаимодействие участников альянса будет направлено на геологоразведку и развитие перспективных площадей и участков в пределах географически определенных территорий Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации.

Из громких дел, связанных со сменой собственника, интерес вызвала продажа артели старателей "Амур". Одно из крупнейших на Дальнем Востоке золотодобывающих предприятий перешло в собственность "Альянс-Пром" и "Альфа-групп", которые контролируют 53 и 40% акций артели. Новые собственники планируют добыть в 2007 году 4 т золота и направить 352,6 млн руб. на геологоразведочные работы. В январе "Амур" запустил в эксплуатацию золотообогатительную фабрику ГОКа "Юбилейный", построенную вблизи месторождения "Красивое", запасы которого по приблизительным оценкам составляют около 5,5 т золота.

Kinross Gold в феврале этого года закрыла сделку по приобретению за $3,1 млрд компании Bema Gold Corp., которой ранее принадлежало 75% "Чукотской горно-геологической компании".

ОАО "Полюс Золото" объявило о завершении консолидации 100% акций "Южно-Верхоянской горнодобывающей компании" (ЮВГК), владеющей лицензией на Нежданинское месторождение золота в Якутии. Консолидация этого пакета Группой "Полюс" стала возможна в результате приобретения 50% акций ОАО "ЮВГК" у холдинговой компании "Интеррос". Решение об этом было принято советом директоров "Полюса Золото" в ноябре прошлого года. На "Нежданинском" ведутся геологоразведочные работы, по итогам которых ожидается обнаружение новых запасов золота.

Время легкого золота закончилось

Похоже, время легкого золота завершилось, главная роль в отрасли перешла в руки крупных компаний, которым проще решать задачи, связанные со всевозможными согласованиями, выдерживать установленные законодательством нормы транспортировки и охраны драгметаллов, обязательным лицензированием и квотированием объемов их экспорта, и прочими правовыми вопросами.

Перспективы начала роста добычи золота в России аналитики связывают с 2008-м и последующими годами. Именно к этому времени ожидается отдача от тех инвестиций, что вложены преимущественно крупными добывающими компаниями за последние два года в геологоразведочные работы, а также в строительство обогатительных фабрик и прочих инфраструктурных объектов.

По данным из официальных источников, уже в июне этого года начнет работу "Березитовый рудник", расположенный в Тындинском районе Амурской области, с вводом которого область получит дополнительный объем золота. В декабре 2006 г. High River, которой принадлежит рудник, закончила строительство карьера, рудных штреков, эксплуатационных помещений, линии электропередачи. В 2006 году компания инвестировала в него 600 млн руб., сообщил вице-президент Даниел ВАНИН.

Перспективные планы по увеличению добычи золота в Якутии связаны с тремя крупными проектами, которые реализуют в республике компании "Норильский никель" и "Полюс Золото". Последний, в частности, к 2013 году планирует увеличить добычу золота в Якутии в два раза. В прошлом году на разработку только Куранахского месторождения компания направила 1 млрд руб.

Якутия и Магаданская область остаются в регионе наиболее перспективными в плане прироста запасов золота. На границе этих субъектов Федерации были выявлены новые крупные месторождения золота и цветных металлов. Прогнозные ресурсы золота оцениваются в 5 тыс. т. Близкий аналог этому геологическому явлению, считают специалисты, есть в США в штате Невада, где годовая добыча золота составляет 200 т. Для введения их в эксплуатацию потребуются значительные работы и средства.

Проект ускоренного освоения Яно-Колымской золоторудной провинции, разработанный Федеральным агентством по недропользованию совместно с Всероссийским геологическим институтом и Центральным научно-исследовательским геологоpазведочным институтом цветных и благородных металлов, построен на принципах государственно-частного партнерства. По оценкам разработчиков, для его реализации только на проведение геологоразведочных работ требуются вложения в объеме 11-12 млрд руб. Строительство горнодобывающих предприятий обойдется еще в 60 млрд. Проект способен обеспечить годовую добычу золота в объеме минимум 100 т на протяжении 40-50 лет. По мнению губернатора Магаданской области Николая Дудова, он может стать одной из ключевых точек в программе инвестиционного развития Дальнего Востока. По данным Роснедра, в 2006 году перспективы промышленной золотоносности Яно-Колымского геолого-экономического района существенно расширены.

В Магаданской области большая надежда возлагается на проект ЗАО "Полюс Золото" по освоению Наталкинского месторождения. По предварительным прогнозам, после ввода месторождения в промышленную эксплуатацию рудник даст золота больше, чем дают сегодня вся Магаданская область и Чукотка. Начиная с 2012 года здесь ежегодно будет добываться до 40 т золота.

В конце декабря прошлого года дочерняя компания "Полюса" - "Рудник им. Матросова" защитила в ГКЗ запасы золота Наталкинского месторождения в объеме 1836 т. Это поставило "Наталку" в ранг одного из крупнейших месторождений рудного золота в мире. Владельцы вложили в геологоразведочные работы 1,8 млрд руб. Прогнозный объем золота на месторождении может достигнуть 2,5 тыс. т. Проект разработки "Наталки" окупится за восемь с половиной лет, заявил генеральный директор компании Евгений ИВАНОВ.

Почти одновременно "Полюс" приобрел лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу на Апсаканской перспективной площади в Амурской области, и в период с 2007-го по 2010 г. планирует инвестировать в ГРР около 200 млн руб.

ОАО "Золото Селигдара" (дочерняя компания "Артели старателей "Селигдар") планирует в 2008 г. начать строительство рудника на золоторудном месторождении "Рябиновое" и золото-урановорудном месторождении "Лунное" в Якутии в рамках совместного проекта с ОАО "Техснабэкспорт" и ОАО "Атомредметзолото". На реализацию проекта на Рябиновом месторождении потребуются инвестиции в размере не менее 1,2 млрд руб., после чего планируемая добыча должна составить около 2 т золота в год. Инвестиции в "Лунное" оцениваются более чем в 1 млрд руб.

ЗАО "Чукотская горно-геологическая компания", 75% которого принадлежит канадской Kinross Gold Corp., а 25% - администрации Чукотского АО, выполнило около 60% работ по строительству рудника на золото-серебряном месторождении "Купол".

По расчетам аналитиков компании "Стратегика", ситуация с золотодобычей на Чукотке к концу десятилетия должна измениться кардинально. Только на крупном золоторудном месторождении "Майское" с 2009 г. будет извлекаться в год 6 т золота, а на одном из самых богатых в России - золото-серебряном месторождении "Купол" - 15 т начиная с 2008 г.

А британская Trans-Siberian Gold Plc снизила планируемый объем добычи золота на Асачинском золоторудном месторождении (Камчатка), начало добычи намечено на вторую половину 2008 г. из-за того, что не смогла привлечь финансирование в достаточном объеме.

В свою очередь ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс" (ОАО "СиГМА", 72,5% акций принадлежит UFG Private Equity Fund) не подтвердило оценку прогнозных ресурсов Порожистого рудного поля в Камчатской области. Работы на объекте прекращены. Ранее запасы и ресурсы руды Порожистого оценивались в 3,7 млн т руды, содержащей 55,46 т золота и 111,2 т серебра.

Начаты геологоразведочные работы на месторождении "Светлое", расположенном в Хабаровском крае. В них принимает участие канадская компания Fortress Minerals Corp. Геологи компании надеются выявить на месторождении значительные запасы золота.

Перспективы как будто неплохие. И все-таки отрасли нужна государственная поддержка, считает председатель Союза золотопромышленников Валерий Брайко. "Без них нас ожидают серьезные проблемы социально-экономического характера в большинстве регионов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера", - отметил он.