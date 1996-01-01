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"Капитал" оценили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Межрегиональный журнал для деловых людей Дальнего Востока "Дальневосточный капитал", который уже на протяжении семи лет выпускает Издательская компания "Золотой Рог", вновь стал победителем всероссийского конкурса.

5 марта в Центре международной торговли в Москве шеф-редактору журнала Ларисе ЖИРОНКИНОЙ был вручен диплом лауреата XIII Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" в номинации "Лучшее региональное издание России". Конкурс был учрежден Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России еще в 1993 году и стал первым профессиональным смотром журналистов, работающих в экономической сфере.

Жюри, включающее представителей ТПП, бизнеса, государственных чиновников, ведущих федеральных СМИ, выбирало лучших среди более 300 творческих коллективов России. "В течение всех лет существования наш конкурс сохраняет свою независимость и объективность, - заявил на церемонии вручения дипломов заместитель председателя ТПП РРФ Сергей КАТЫРИН. - Это наша принципиальная позиция, и в этом наше отличие от "конкурсов кошельков", которых в последние годы развелось огромное множество. Профессиональное признание нельзя купить".

Собственно, таких же правил придерживается Издательская компания "Золотой Рог", которая уже третий раз организует краевой конкурс Премия "Компания года и менеджер года в Приморском крае". Честный бизнес, достоверная деловая информация, признание заслуг компаний и менеджеров - главные приоритеты журналистов объединенной редакции ведущих деловых СМИ региона - газеты "Золотой Рог" и журнала "Дальневосточный капитал". Приятно, что наши старания по созданию цивилизованного делового информационного пространства в Дальневосточном федеральном округе уже не в первый раз признаются на высоком федеральном уровне. И ответственно - мы не привыкли опускать планку ниже. Пятнадцать лет, которые отмечает в мае этого года издательская компания, тому доказательство.

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