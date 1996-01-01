Во Вьетнаме построен самый длинный в мире фуникулер

Канатная дорога длиной 3 тысячи 320 метров и высотой до 65 метров над морем соединяет курортную зону Vinpearl Land на о. Хонче с материком - г. Ньячанг в провинции Кханьхоа. По ней пущено 65 кабин, движущихся со скоростью до 36 км в час.

Согласно проекту, ежечасно услугами фуникулера могут воспользоваться до 1,5 тыс. человек, сообщает РИА "Новости".

Как рассказал представитель владельца объекта, за первый день эксплуатации фуникулера получен 1 миллиард донгов (более $60 тысяч) от продажи билетов. Как тут не вспомнить про канатную дорогу, обещанную владивостокцам несколько лет назад экс-мэром КОПЫЛОВЫМ? Чиновники неоднократно ездили за границу "изучать опыт", поставили камень на месте будущего "проекта века", но этим дело и ограничилось. О "канатке" уже давно никто не вспоминает. Да и то правильно: о какой "канатке" может идти речь, когда замахнулись на мосты?