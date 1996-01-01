В Хэйхэ не любят русских?

Чем закончилось расследование об убийстве русской женщины в китайском Хэйхэ. Об этом в конце февраля сообщили все СМИ, а вот нашли убийцу или нет, - так и не сообщили...

- Как нам стало известно, убийство нашей соотечественницы, совершенное в Хэйхэ 25 февраля, до сих пор не раскрыто. Но, как сообщает источник в правоохранительных органах, на прошлой неделе в Хэйхэ были задержаны две преступные группировки, специализирующиеся на ограблении российских туристов.