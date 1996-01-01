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Чайна-аут!
- Слышали, что с апреля подорожают туры в Китай. Правда ли это и в чем причина очередного повышения?
- В туристических компаниях Владивостока эту информацию подтверждают. Подорожание, прежде всего, связано с тем, что местные автотранспортные предприятия повышают цены на переезд через российско-китайскую границу на автобусе. В некоторых компаниях ссылаются также на введение финансовых гарантий для туроператоров (соответствующий федеральный закон был подписан президентом два месяца назад). На вопрос, насколько же подорожают путевки, турфирмы ответили по-разному, назвав цифры от 200 до 550 руб. Вроде бы мелочь, а неприятно, ведь в последние годы рублевая часть стоимости китайских туров постоянно растет (и в большинстве случаев - по вине автотранспортных предприятий).
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