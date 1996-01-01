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Просыпаемся раньше, летаем дешевле

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Правда ли, что с переходом страны на летнее время "Владивосток Авиа" снизила зимние тарифы и с 25 марта на некоторые направления можно будет купить билет практически за полстоимости?

- На китайском направлении в Харбин впервые решено опробовать очень популярный в Европе вид авиаперевозок - low cost, то есть рейс с минимальным стоимостью билета. Систему low cost придумали около 30 лет назад для тех, кто хочет путешествовать дешево и сердито. Руководители некоторых авиакомпаний решились на смелый по тем временам эксперимент: они серьезно сократили ассортимент услуг и бонусов, традиционно предоставляемых пассажирам, снизив тем самым себестоимость полета, а следовательно, и цену на билеты. По летнему расписанию в Харбин будет летать не Як-40, а Ту-154, и цена билета снизилась с 10500 до 5950 рублей (туда-обратно). То есть, заплатив столько же, как и за долгий и не всегда комфортный наземный путь, всего за 1 час 20 минут вы окажетесь в Харбине.

Вес бесплатно провозимого багажа увеличен от стандартных 20 кг до 35, что особенно приятно для людей, посетивших Харбин для покупок. Единственный признак экономии на услугах - это отсутствие питания в пути. Но согласитесь, за один час перелета трудно умереть от голода. Пока на это направление делается два рейса в неделю - по вторникам и пятницам.

Две другие хороших новости связаны с Таиландом и Японией. Тарифы в новом сезоне снижены до 25 550 рублей (туда-обратно) вместо зимних 42000. Рейсы производятся четыре раза в неделю.

До июля увеличено число авиарейсов на Осаку, тоже четыре раза в неделю. Минимальная стоимость билета от 24850 рублей (туда-обратно).

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